Ancelotti elogia Estêvão e despista sobre escalação do Brasil: 'Sei, mas não vou dizer'

Na véspera do duelo com o Equador, o italiano usou do bom humor para despistar sobre a formação que levará a campo





[SAIBAMAIS]"Não posso dizer que não sei (qual formação vou usar). Sei, mas não vou dizer", brincou Ancelotti. "Tenho ideia do time titular, mas vou falar antes com os jogadores amanhã (quinta-feira) de manhã."





O treinador tratou de citar durante a coletiva o nome de vários atletas que tem à disposição na seleção sem evidenciar quais serão os 11 escolhidos. Ancelotti falou de Casemiro, Richarlison, Bruno Guimarães, Gerson, mas deu ênfase a Estêvão, jovem atacante do Palmeiras, que já está vendido ao Chelsea e aparece como titular nos esboços para o jogo com o Equador.





"Conhecia o Estêvão por assistir em vídeo, na televisão... Tem um talento extraordinário, tem de aprender coisas, é um rapaz humilde, com gana e personalidade. Com os jovens, temos de ter paciência, e eles também precisam ser pacientes. Ele tem todas as características para ser importante para o futuro da seleção. Não tenho como dizer a ele como driblar, ele sabe melhor que eu. O que posso dizer é que trabalhe firme defensivamente e, com bola, tenha em conta a criatividade", pontuou o italiano.





Para Ancelotti, o segredo para o Brasil sair de campo com a vitória diante do Equador e conquistar o objetivo principal em 2026 é "combinar criatividade e organização". "Queremos uma equipe que lute e compita e que seja solidária e capaz de mostrar a qualidade que temos. Temos atletas extraordinários. A seleção brasileira não é um time qualquer, é uma equipe histórica. Tenho muita confiança pelo que vejo dos jogadores, da vontade que eles têm de vestir a camisa amarela."





O treinador italiano não poupou elogios ao Equador. Os rivais desta quinta são vice-líderes das Eliminatórias e possuem a defesa menos vazada (sofreram cinco gols, enquanto o Brasil levou 16). "O Equador é um time competitivo, faz um jogo vertical, tem consistência defensiva e é bem organizado, será um bom teste contra uma ótima geração, que é bastante bem manejada pelo treinador. Teremos de fazer uma partida completa para conseguir ganhar. Os equatorianos trabalham muito bem juntos e vão nos exigir o máximo. É um desafio de sacrifício e compromisso."





Perguntado sobre a fala polêmica do defensor Danilo sobre a seleção estar uma "bagunça" e com baixa expectativa pelo hexa, Ancelotti preferiu passar impressões positivas sobre o que encontrou no País desde que chegou. "A CBF tem uma estrutura muito bem organizada, tenho autonomia por parte do presidente e possuímos todas as ferramentas para fazer bem nosso trabalho."





Ancelotti se diz um pouco ansioso para a sua estreia. O italiano, porém, está preparando seu repertório musical para passar pelo tradicional "trote" aplicado sobre os debutantes da seleção. O treinador diz que vai soltar a voz com músicas de Andrea Bocelli e Alejandro Sanz.









Carlo Ancelotti já sabe o time que vai escalar em sua estreia como técnico da seleção brasileira nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), em Guayaquil, pela 15ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. No entanto, na véspera do duelo com o Equador, o italiano usou do bom humor para despistar sobre a formação que levará a campo.