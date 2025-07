Ancelotti aponta problema da Seleção Brasileira contra o Equador

[SAIBAMAIS]“A nível defensivo fizemos um jogo muito bom, com boa atitude, organização. Boa pressão ofensiva às vezes. Não concedemos oportunidades praticamente. Isso foi o bom. Na outra parte, poderia ser melhor. Com a bola. Com um jogo mais fluído“, afirmou Carlo Ancelotti.





“No final, um empate bom, num bom jogo. Saímos satisfeitos, com confiança para a próxima”, completou o treinador.

Após empate sem gols entre Brasil e Equador, nessa quinta-feira (5/6), Carlo Ancelotti citou a falta de fluidez do time como grande problema da equipe. No entanto, o italiano elogiou o sistema defensivo da equipe.