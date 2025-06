Time de Neymar é eliminado do Mundial da Kings League

[SAIBAMAIS]A atual campeã da Kings League Brasil, que até então estava invicta no campeonato, foi para o intervalo do jogo com 4 x 1 a seu favor, com gols de Victor Hugo, Ryan Lima, Leleti e Lipão. Porém, no segundo tempo viu a diferença diminuir para apenas um, com dois gols do Porcinos.

A partida ia se encaminhando para o final, quando nos acréscimos, Nadir Louah, jogador da equipe espanhola, marcou o gol duplo e garantiu os Porcinos na final. Fluxo, outra equipe brasileira que disputava a outra semifinal foi eliminada pela equipe dos Los Troncos por 6 x 5 e também se despede da competição. Veja mais em Metrópoles

A Fúria, equipe que tem Neymar e Cris Guedes como presidentes, foi eliminada da Copa do Mundo da Kings League por 5 x 4, nesta sexta-feira (13/6). Os brasileiros estavam na semifinal do campeonato contra o Porcinos FC, time espanhol presidido pelo influenciador Ibai, mas foram eliminados com gol nos acréscimos.