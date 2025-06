Recife será sede da etapa de abertura do novo Circuito adidas MDR da Maratona do Rio

Um dos maiores eventos de corrida da América Latina, a Maratona do Rio anunciou a criação do Circuito adidas MDR, um novo projeto que levará a experiência da tradicional prova carioca para outras cidades do Brasil. A etapa de abertura será realizada em Boa Viagem, no Recife, no dia 10 de agosto de 2025, e contará com percursos de 5 e 10 quilômetros. Um dos maiores eventos de corrida da América Latina, a Maratona do Rio anunciou a criação do Circuito adidas MDR, um novo projeto que levará a experiência da tradicional prova carioca para outras cidades do Brasil. A etapa de abertura será realizada em Boa Viagem, no Recife, no dia 10 de agosto de 2025, e contará com percursos de 5 e 10 quilômetros.





A pré-venda para a etapa recifense será aberta no dia 18 de junho, durante a programação da Maratona do Rio, com desconto de 20% para os corredores que pagarem com Itaú Uniclass. Além das provas de corrida, a etapa contará com atrações culturais, ativações de marca e um pós-prova com a atmosfera festiva característica do evento carioca.





O prefeito de Recife, João Campos, comemorou a escolha da capital pernambucana como sede da primeira etapa do circuito. “Sediar um evento dessa dimensão reforça o nosso compromisso com o incentivo à prática esportiva e fortalece a nossa posição como Capital dos Esportes. Estar entre as cinco capitais escolhidas para sediar o MDR tende a aquecer o nosso turismo, atraindo corredores de outras cidades, e promove o esporte no Recife, estimulando mais pessoas a aderirem a essa prática tão em alta", disse.

Os organizadores destacaram ainda a infraestrutura da cidade, a beleza natural da região e o engajamento da comunidade local de corredores, que tem participado ativamente das principais provas nacionais. “Recife foi escolhida para sediar a primeira etapa do Circuito adidas MDR por sua beleza natural, clima perfeito para corridas e excelente infraestrutura para grandes eventos. Além disso, a comunidade de corredores de Recife é apaixonada e engajada, sempre marcando presença nas grandes corridas nacionais”, destacou um dos organizadores do evento.





A corrida de rua tem apresentado crescimento acelerado na região Nordeste, reunindo cada vez mais adeptos. Em Recife, o Corredor Recife de Esporte e Lazer, um percurso de 11,5 km que conecta as zonas Norte e Sul da cidade, contribui para incentivar a prática esportiva e valorizar o centro histórico.





O Circuito adidas MDR contará com cinco etapas em diferentes cidades brasileiras entre 2025 e 2026. Em cada etapa, os corredores poderão participar de duas provas com distâncias progressivas, projetadas para preparar atletas para desafios maiores no calendário nacional, como a Maratona do Rio.





Serviço:

Público geral: R$ 149 (kit com camisa %2b número de peito)

Cliente Itaú Uniclass: R$ 119 (kit com camisa número de peito)