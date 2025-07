Quenianos dominam a 20ª edição da Corrida das Pontes do Recife

Mais de cinco mil corredores e caminhantes lotaram as ruas e pontes do Recife na vigésima edição da Corrida das Pontes do Recife

Mais de cinco mil corredores e caminhantes lotaram as ruas e pontes do Recife na vigésima edição da Corrida das Pontes do Recife Drogasil realizada nesta manhã (1/6) no Forte do Brum, no bairro do Recife. O clima ameno, com uma chuvinha já na chegada da maioria dos atletas, foi ponto positivo para o bom rendimento dos atletas na prova. Este ano, a inclusão da categoria dos 15Km na prova principal foi bastante elogiada pelos corredores que já vinham há alguns anos fazendo o apelo aos organizadores.





[SAIBAMAIS]A dupla de quenianos Wilson Mutua Maina e Viola Jelagat Kosgei, foi a grande vencedora da prova de elite, com tempo líquido de 45:40” e 54:38”, respectivamente. Foi a primeira participação dele na prova. Já a queniana, participou na edição do ano passado ficando na terceira colocação. A participação da dupla reforça o caráter internacional e competitivo do evento, que é considerado uma das principais corridas de rua do Nordeste brasileiro.





Os segundos colocados dos 15km foram Silvan dos Santos com tempo líquido de 46:34”, menos de 1 minuto atrás do vencedor, e no feminino Adriana Barbosa Alexandrino com tempo de 1:06”. Em terceiro, bem acirrado estavam João Marcos Santos Ferreira, com 46:54”; e Juliana Souza Leão Ribeiro, com 1:08. Na quarta colocação estão Michael Gabriel Silva Trindade com 46:58” e Jeiziane Maria de Oliveira com 1:11”. Na quinta e última colocação estão Marcos Antônio Pereira com tempo de 48:36 e Claudia Antonia Batista que fechou com 1:12”.





Além do percurso profissional, houve os já tradicionais 5km da corrida e caminhada e os 10km de corrida; a corrida especial 10km para pessoas portadoras de deficiência, e a prova infantil ou "Corridinha das Pontes" como é chamada, com percurso de 1,6km com largada após a corrida adulta. Tanto a Corridinha das Pontes como a prova especial são gratuitas. “É um incentivo que damos a essa parcela da população e nos sentimos orgulhosos por isso. As crianças são o futuro do nosso esporte e os atletas PCD´s são exemplos de garra e superação”, comemora Renato Elias, ex-atleta mundial de Basquete e um dos organizadores da Corrida das Pontes do Recife Drograsil.

NOVIDADES

Nesta edição os corredores experimentaram algumas alterações nos percursos já existentes dos 5km e 10km por conta de algumas obras que estão sendo executadas nas vias públicas do centro do Recife, mas que em nada comprometeu a prova. Pelo contrário, muitos atletas elogiaram as mudanças, sobretudo pelo fato de estar mais reta e plana, e para os corredores e caminhantes dos 5km, a volta passando pelo Marco Zero e seguindo pela Av. Alfredo Lisboa até a chegada no pórtico também foi um espetáculo a parte. “Foram melhorias que fizemos do ponto de vista técnico que foram bastante positivas e trouxeram mais conforto para os corredores. Queremos agradecer todo o empenho da Prefeitura do Recife através das secretarias, da Autarquia de Trânsito e Transporte (CTTU) e da Polícia Militar, que fizeram um excelente trabalho nesse sentido”, reforça o fundador da corrida e ex-atleta olímpico José João da Silva, bi-campeão da Corrida de São Silvestre e sócio da paulista JJS Eventos.





Mesmo com a mudança, a JJS Eventos, empresa paulista que organiza a prova de pedestrianismo teve o cuidado para não perder a tradição que mantém desde a primeira edição, que é de passar 7 vezes pelas pontes do centro do Recife. O trajeto da corrida contempla vários pontos turísticos e as pontes do Limoeiro, Ponte Princesa Isabel, Ponte Buarque de Macedo, Ponte Maurício de Nassau, Ponte Duarte Coelho e Ponte Boa Vista.





Nesta 20ª edição, as premiações em dinheiro foram no valor total de R$ 12 mil, além de troféus para os 5 primeiros colocados masculino e feminino da prova profissional de 15km. E os primeiros colocados de cada gênero na corrida 15 km, ainda levou uma E-bike elétrica Shineray, no valor de R$ 4.490,00. Para as categorias de 10km e 5km, a premiação foi troféus para os 5 primeiros colocados masculinos e femininos.





A Corrida das Pontes do Recife Drogasil é realizada pela paulista JJS Eventos e conta com o apoio oficial da Federação Pernambucana de Atletismo (fepa); patrocínio master da rede de farmácias Drogasil e patrocínio da Secretaria de Esportes da Prefeitura do Recife e co-patrocínio do Boris Berenstein/Cerpe e Fibrasa. O evento é apoiado pela Shineray do Brasil, Carrefour, Montevergine, Betânia/ YoBem, Zé Atacadista e Powerade.