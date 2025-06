Na Madalena, potros disputam o GP Criação Nordestina de Velocidade e Precocidade

Neste domingo (15), o Jockey Club de Pernambuco promoverá reunião turfística composta por 8 corridas. Dentre as provas programadas, haverá a disputa do Grande Prêmio Criação Nordestina de Velocidade e Precocidade - Haras S. Ludmer, destinado a produtos de 2 anos, em regulamento próprio. Neste domingo (15), o Jockey Club de Pernambuco promoverá reunião turfística composta por 8 corridas. Dentre as provas programadas, haverá a disputa do Grande Prêmio Criação Nordestina de Velocidade e Precocidade - Haras S. Ludmer, destinado a produtos de 2 anos, em regulamento próprio.





[SAIBAMAIS]Ao todo, 4 animais da geração 2022, nascidos no Nordeste, alinharão para a competição, em 1.100m na raia de areia: Norgara (por Gober, de criação e propriedade de Renato Medeiros Barbosa), Oneida (por Oldfriendsforever, de criação e propriedade do Haras Depiguá), Hard Lya (por Hard Boiled, de criação e propriedade do Haras S. Ludmer) e Hard Storm (por Hard Boiled, de criação e propriedade do Haras S. Ludmer).





Outra atração da reunião ficará por conta do Clássico Valdemar Ludmer, em 1.500m, na raia de areia, para produtos de 3 e mais anos, que encerrará o programa, na oitava corrida do dia.

PROGRAMAÇÃO