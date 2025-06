Diario de Pernambuco cobre in loco a 23ª Maratona do Rio

Com mais de 800 pernambucanos, Diario de Pernambuco acompanha in loco a 23ª Maratona do Rio, uma das maiores corridas da América Latina

Em contagem regressiva para celebrar 200 anos de fundação, o Diario de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação da América Latina, marca presença na cobertura da 23ª edição da Maratona do Rio, uma das mais tradicionais corridas de rua da América Latina. O evento, que acontece entre os dias 19 e 22 de junho, deve reunir mais de 60 mil corredores, vindos de diversas partes do Brasil e do mundo.





Entre os participantes, mais de 800 pernambucanos estão confirmados nas provas, representando o Estado em solo carioca e mostrando que a paixão pelas corridas também pulsa forte no Nordeste. Este ano, boa parte dos inscritos vêm de fora do Rio de Janeiro, o que reforça o poder de atração da prova não apenas como desafio esportivo, mas como experiência turística e cultural. Dos mais de 60 mil inscritos, 85% vêm de fora do Rio.





Correndo pela Cidade Maravilhosa

Com largadas que percorrem os principais cartões-postais do Rio de Janeiro, como a orla de Copacabana, o Aterro do Flamengo e a Enseada de Botafogo, a Maratona se consolida como um dos eventos mais desejados do calendário esportivo nacional.





Programação por etapas

O evento é dividido em quatro dias, com provas que atendem desde iniciantes até atletas experientes. Para os mais desafiadores, há ainda o “Desafio Cidade Maravilhosa”, que consiste em correr os 21 km no sábado e os 42 km no domingo.





Pós-corrida

A Maratona do Rio também se destaca pela programação cultural que ocupa a Marina da Glória, ponto central do evento. É lá que está instalada a Casa Maratona, espaço destinado à retirada dos kits dos corredores e a uma série de atividades gratuitas abertas ao público.





A agenda inclui shows de diferentes estilos musicais, com atrações como o bloco Fogo e Paixão, a cantora Marina Iris, o grupo Moça Prosa, Pretinho da Serrinha e o animado Forró da Taylor, além de apresentações infantis, atividades interativas e ativações de marcas.





Acompanhe nas próximas edições e nas plataformas digitais do Diario a cobertura especial da Maratona do Rio, com bastidores, entrevistas com corredores pernambucanos e os destaques da corrida.

Confira a programação:





Quinta-feira (19/06): Prova de 5 km – largada às 16h





Sexta-feira (20/06): Prova de 10 km – largada às 7h





Sábado (21/06): Meia Maratona (21 km) – largada às 6h





Domingo (22/06): Maratona (42 km) – largada às 5h