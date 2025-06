Brasil conquista primeiras medalhas no Mundial de Judô

Shirlen Nascimento conquistou o bronze, primeira medalha do Brasil no Mundial, e Daniel Cargnin a prata, na categoria até 73 kg

Neste domingo (15/6), terceiro dia de Mundial de Judô, que acontece em Budapeste, na Hungria, o Brasil conquistou duas medalhas. Na categoria até 57 kg, Shirlen Nascimento conquistou a medalha de bronze após vencer Maysa Pardayeva, judoca do Turcomenistão. Um pouco mais tarde, Daniel Cargnin ficou com a prata após perder a decisão do ouro para o francês Joan-Benjamin Gaba.

A medalha da Shirlen foi a primeira do Brasil no mundial que começou na última sexta-feira (13/6), mas não foi fácil. Na disputa pelo bronze, a judoca encaixou um yuko nos momentos finais da luta, mas, após revisão de vídeo, o golpe foi retirado, o que levou o confronto para o Golden score, onde quem pontuasse primeiro, ganhava. A brasileira aplicou um waza-ari e ganhou a disputa.

Daniel Cargnin chegou à final da categoria até 73 kg contra o francês Joan-Benjamin Gaba, mas acabou sendo derrotado no Golden Score. Com a derrota, o brasileiro ficou com a prata, a primeira do Brasil no Mundial de Judô que acontece em Budapeste. A competição continua até 20/6 e outros brasileiros ainda entrarão no tatame.