Zagueira Maria Clara, do Sport, é convocada para a Seleção Brasileira Sub-20

Do Sport para a Canarinho! A zagueira Maria Clara, de 16 anos, foi convocada para um período de treinamentos com a Seleção Brasileira Feminina Sub-20, que será realizado na Granja Comary, em Teresópolis, entre o fim de junho e o início de julho. A atleta das Leoas vive bom momento com as cores rubro-negras e chamou a atenção da comissão técnica da Seleção. Do Sport para a Canarinho! A zagueira Maria Clara, de 16 anos, foi convocada para um período de treinamentos com a Seleção Brasileira Feminina Sub-20, que será realizado na Granja Comary, em Teresópolis, entre o fim de junho e o início de julho. A atleta das Leoas vive bom momento com as cores rubro-negras e chamou a atenção da comissão técnica da Seleção.





[SAIBAMAIS]No Sport desde 2023, após ser aprovada em um processo seletivo, Maria Clara já chegou a atuar pelo time principal. Nesta temporada, soma 13 jogos entre as profissionais. No ano passado, ela disputou o Brasileirão A2, o Brasileirão Sub-17, o Brasileirão Sub-20, a Copinha Feminina, a Brasil Ladies Cup e o Campeonato Pernambucano. Ganhando grandes experiências, a zagueira vê a oportunidade na Seleção Brasileira como a realização de um sonho.





"Estou muito feliz pela convocação, confesso que ainda estou sem acreditar. É a realização de um sonho, algo que eu queria muito que acontecesse e agora é real. Trabalhei muito para isso", afirmou Maria Clara.





"Agradeço ao Sport pela oportunidade da seletiva lá atrás, à Keila treinadora da base), à Regi (técnica do profissional) pelas chances desde o ano passado e à Nira (coordenadora do departamento) pelos conselhos, ensinamentos e apoio, além de todas as minhas companheiras. Essa conquista é nossa. Felicidade me define", destacou.