Torcida do Sport cobra reforços e critica valores da saída de António Oliveira

[SAIBAMAIS]Agora comandado por Daniel Paulista, única contratação efetiva do clube até o momento, o Sport tenta virar a chave durante o período de intertemporada. O novo técnico, com três passagens anteriores pelo Leão, tem a missão de reestruturar o time, impor seu modelo de jogo e, junto à diretoria, fechar com reforços pontuais para a sequência do ano.

E contratar? Nada ainda?

Vai voltar da parada do Mundial dos Clubes, com o mesmo time mesmo né? Mudou só o técnico e tal?

Daniel Paulista, não é milagreiro não! %u2014 Adriano Lopes (@adryanoblopes) June 15, 2025





RESCISÃO DE ANTÓNIO OLIVEIRA









Com a equipe amargando a lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro, com apenas três pontos, e em má fase técnica, a pressão vinha se intensificando ainda mais após a saída do técnico António Oliveira. Oficializada no dia 4 de junho, a demissão veio três dias depois da derrota para o Mirassol, fora de casa, na última partida antes da pausa no calendário. António encerrou uma passagem relâmpago pela Ilha do Retiro com apenas quatro jogos: foram três derrotas e um empate.





A situação gerou indignação entre os torcedores não só pelos resultados, mas principalmente pelo custo elevado da rescisão contratual. Segundo informações divulgadas pelo GE, o Sport deverá desembolsar cerca de R$ 3,22 milhões, a serem pagos em dez parcelas, pela quebra antecipada do contrato, que iria até o fim do ano. O salário mensal do treinador era de R$ 460 mil, sem considerar benefícios como moradia, e o valor acordado corresponderá aos sete meses restantes de vínculo. A negociação está em estágio avançado.





R$ 15 milhões em Carlos Alberto, R$ 9 milhões em M. Alexandre, R$ 3 milhões em 20 dias para A.Oliveira%u2026 e a multa de Pepa? É dinheiro demais que esse %u201Cbom gestor%u201D está torrando%u2026 no mínimo irresponsável! %u2014 André Filipe Mousinho (@andrefm97) June 17, 2025





REFORÇOS CHEGANDO NO SPORT









Entre as negociações em andamento, dois nomes estão encaminhados. O goleiro Gabriel Vasconcellos, de 32 anos, chegará por empréstimo do Vitória até o fim da temporada. Gabriel atuou em seis partidas pelo Leão da Barra neste ano, inclusive na vitória por 1 a 0 sobre o próprio Sport, no Barradão, pela penúltima rodada da primeira fase da Copa do Nordeste.





Outro reforço que chegará na Ilha do Retiro é o volante Pedro Augusto, de 28 anos, que pertence ao Fortaleza. A contratação, desta vez em definitivo, estava sendo disputada com o Juventude, mas o Sport avançou por um acerto. No Leão do Pici, o atleta disputou 71 jogos em três temporadas. Em 2024, entrou em campo apenas cinco vezes.

A cobrança da torcida do Sport por contratações no clube ganhou força nos últimos dias. Após não anunciar nenhum reforço durante a janela de transferências aberta no período da Copa do Mundo de Clubes, utilizada pelas equipes como uma oportunidade para ajustar os elencos, a diretoria rubro-negra vem lidando com uma massa rubro-negra ansiosa pela chegada de reforços para mudar o rumo da temporada.