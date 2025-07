Sport vira uma 'guilhotina de técnicos' na gestão de Yuri Romão

O Sport tem vivido um período de instabilidade no comando técnico desde a chegada do presidente Yuri Romão, inicialmente em um mandato-tampão em 2021. Com a recente demissão de António Oliveira, após apenas quatro jogos no comando da equipe, o clube chegará ao seu 10º treinador diferente sob a gestão do dirigente leonino. O Sport tem vivido um período de instabilidade no comando técnico desde a chegada do presidente Yuri Romão, inicialmente em um mandato-tampão em 2021. Com a recente demissão de António Oliveira, após apenas quatro jogos no comando da equipe, o clube chegará ao seu 10º treinador diferente sob a gestão do dirigente leonino.





[SAIBAMAIS]A passagem relâmpago de António Oliveira, com apenas 26 dias à frente do Leão, é uma das mais curta da história recente do clube, atrás apenas da de Lisca, que comandou o time por três semanas há três anos - na própria gestão de Yuri Romão. Essa alta rotatividade se tornou um problema crônico e tem impactado diretamente a performance da equipe rubro-negra.





Entre os técnicos que passaram pela Ilha do Retiro nos últimos anos, destaca-se Enderson Moreira, que acumulou 67 jogos, com 39 vitórias, 16 empates e 12 derrotas, sendo o treinador com o maior tempo e melhores números na gestão Romão. Porém, desde então, o clube não conseguiu manter estabilidade e viu uma sequência de técnicos com passagens curtas, como Gustavo Florentin (31 jogos), Gilmar Dal Pozzo (21 jogos), Claudinei Oliveira (18 jogos), Mariano Soso (41 jogos), Pepa (41 jogos), Guto Ferreira (5 jogos), Lisca (4 jogos) e António Oliveira (4 jogos).





O cenário evidencia a dificuldade do clube em encontrar um projeto técnico sólido e de longo prazo, refletindo uma gestão pautada por decisões rápidas e, muitas vezes, emergenciais. A busca por resultados imediatos tem custado caro em termos de continuidade e planejamento.





Gustavo Florentin: 31 jogos, 10 vitórias, 8 empates e 13 derrotas; Gilmar Dal Pozzo: 21 jogos, 8 vitórias, 9 empates e 4 derrotas Lisca: 4 jogos, 1 vitória e 3 empates; Claudinei Oliveira: 18 jogos, 9 vitórias, 3 empates e 6 derrotas; Enderson Moreira: 67 jogos, 39 vitórias, 16 empates e 12 derrotas Mariano Soso: 41 jogos, 22 vitórias, 10 empates e 9 derrotas Guto Ferreira: 5 jogos, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas Pepa: 41 jogos, 21 vitórias, 7 empates e 13 derrotas António Oliveira: 4 jogos, 1 empate e 3 derrotas