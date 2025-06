Sport tenta o retorno do meia Gustavo, atualmente no futebol árabe

Leão tenta o empréstimo do jogador, que possui vínculo com o Al Ahli, até o fim da atual temporada

O Sport está tentando o retorno do meia Gustavo, de 22 anos, revelado nas categorias de base do Leão. Atualmente no futebol dos Emirados Árabes Unidos, o jogador possui vínculo com o Al Ahli e estava emprestado ao Ittihad Kalba. A informação foi divulgada inicialmente pelo Ge e confirmada pela reportagem do Esportes DP. O Sport está tentando o retorno do meia Gustavo, de 22 anos, revelado nas categorias de base do Leão. Atualmente no futebol dos Emirados Árabes Unidos, o jogador possui vínculo com o Al Ahli e estava emprestado ao Ittihad Kalba. A informação foi divulgada inicialmente pelo Ge e confirmada pela reportagem do Esportes DP.





[SAIBAMAIS]A expectativa é do Sport é na chegada de Gustavo por empréstimo até o fim da Série A do Campeonato Brasileiro, em vínculo de seis meses. Caso ocorra um acerto entre as partes, o jogador retornaria ao Leão após quatro anos.

Gustavo ganhou destaque em 2021, ainda com 19 anos, quando participou de 40 partidas com a camisa rubro-negra. No Sport, marcou dois gols e distribuiu quatro assistências. Na época, o clube leonino negociou 75% dos direitos econômicos do jogador por 2,2 milhões de euros (cerca de R$ 11,6 milhões na cotação daquele ano).

Desde então, o meia acumula quatro temporadas no futebol árabe. Por lá, somou cinco gols e cinco assistências em 64 partidas disputadas.