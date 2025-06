Sport retoma treinamentos em campo e dirigente promete intensidade para virar a chave

O Sport voltou aos treinamentos com bola nesta segunda-feira (16) no CT José de Andrade Médicis para iniciar uma nova etapa na luta contra o rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro. Em meio à crise, o trabalho no período de intertemporada deve ser crucial para o Leão, que segue na lanterna da competição, com apenas três pontos conquistados e sem saber o que é vencer após 11 rodadas. O Sport voltou aos treinamentos com bola nesta segunda-feira (16) no CT José de Andrade Médicis para iniciar uma nova etapa na luta contra o rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro. Em meio à crise, o trabalho no período de intertemporada deve ser crucial para o Leão, que segue na lanterna da competição, com apenas três pontos conquistados e sem saber o que é vencer após 11 rodadas.





[SAIBAMAIS]Sob o comando do técnico Daniel Paulista, que assumiu o time em sua quarta passagem pela Ilha do Retiro, o elenco rubro-negro agora começa a ter as primeiras atividades em campo nesta preparação, que será determinante para corrigir erros cometidos desde o início da temporada e alinhar o time ao esquema de jogo que o novo treinador deseja implantar.

IMPORTÂNCIA DA PAUSA NO BRASILEIRÃO

Enrico Ambrogini, diretor geral de futebol do Sport e um dos principais nomes da gestão no departamento, destacou a importância dessa parada e da postura que o grupo precisa adotar no período.





"A intertemporada é algo que cai como uma luva, ainda mais pelo começo da equipe no Campeonato Brasileiro. Então, nós somos privilegiados pela parada que temos e a gente tem que potencializar e extrair tudo o que conseguir dessa intertemporada", iniciou.





"A cobrança para os atletas e para a nova comissão técnica é que utilizem essa intertemporada com o pé 100% no acelerador, porque esse privilégio poucos têm. Outro ponto é não ter jogado a última rodada, então conseguimos dar as férias que eram protocolares e começar um período até maior de treino, focado na retomada ao campeonato", completou.

NOVO CICLO NO SPORT

Com um elenco em reformulação e a promessa de contratações pontuais na próxima janela, Enrico ainda ressaltou a necessidade de retomar o espírito histórico do clube, algo que Daniel Paulista conhece bem, e recuperar a confiança da torcida, que anda abalada com os últimos resultados.

O novo treinador e o departamento de futebol prometem dias de alinhamento em conjunto de olho no mercado. O Sport aposta nesse período como a chance de reverter a má fase e reencontrar o caminho das vitórias. Além do Brasileirão, a equipe leonina terá pela frente a disputa das quartas de final da Copa do Nordeste contra o Ceará, marcada para o dia 9 de julho, na Ilha do Retiro.





"Trazendo a nova comissão técnica, é retomar o DNA do Sport, que é de intensidade, agressividade, lutar por toda bola. E isso tem que ser visto na intertemporada para saber se a correção de rota está sendo feita. O Daniel é um cara que sabe viver isso aqui, o Sport. É um cara que a gente precisava para esse momento, e as próximas peças que chegarão têm que estar alinhadas nesse mesmo ponto. É período de fechar a casinha, todo mundo dar as mãos, porque a gente vai passar por dificuldade em intensidade de trabalho. Não vão ser dias calmos, vão ser dias intensos", expressou o dirigente.