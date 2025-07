Sport rescinde contrato com o zagueiro Allyson

Sem vínculo com o Leão! O Sport comunicou, nesta terça-feira (10), a rescisão contratual com o zagueiro Allyson, de 34 anos, em comum acordo. O jogador, que estava emprestado ao Botafogo-SP, teve saída do clube rubro-negro publicada no Boletim Informativo Diário da CBF (BID). Sem vínculo com o Leão! O Sport comunicou, nesta terça-feira (10), a rescisão contratual com o zagueiro Allyson, de 34 anos, em comum acordo. O jogador, que estava emprestado ao Botafogo-SP, teve saída do clube rubro-negro publicada no Boletim Informativo Diário da CBF (BID).





[SAIBAMAIS]Allyson estava no Botafogo-SP desde o início da temporada, onde disputou oito partidas no Campeonato Paulista e marcou um gol. Sem atuar na Série B deste ano, após um período treinando separado do elenco principal, o zagueiro chegou a ser reintegrado pelo técnico Allan Aal. O defensor também teve seu vínculo com a equipe paulista encerrado. Allyson acertou com o Guarani para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro.

Contratado pelo Sport em agosto do ano passado, vindo do Cuiabá, o zagueiro participou de parte da campanha do Leão na Série B de 2024 que terminou com o acesso à elite do futebol nacional. Pelo Rubro-negro, entrou em campo sete vezes, sendo titular em quatro jogos.





Confira o comunicado divulgado pelo Sport:

O departamento de futebol do Sport Club do Recife anuncia oficialmente a rescisão contratual, em comum acordo, com o zagueiro Allyson. O atleta estava emprestado ao Botafogo-SP.





O Clube agradece ao jogador pelos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade de sua carreira.