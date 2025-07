Sport perde do Mirassol e ostenta a pior campanha da Série A na Era dos Pontos Corridos

Leão perdeu do time paulista por 1 a 0 neste domingo (1/6), gol de Reinaldo, e segue agonizando no Brasileirão

O Sport aumentou seu vexame na Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão perdeu por 1 a 0 do Mirassol neste domingo (1/6) no estádio Maião, pela 11ª rodada da competição. O gol foi marcado por Reinaldo (ex-Sport) de pênalti aos 33 minutos do primeiro tempo. O Sport aumentou seu vexame na Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão perdeu por 1 a 0 do Mirassol neste domingo (1/6) no estádio Maião, pela 11ª rodada da competição. O gol foi marcado por Reinaldo (ex-Sport) de pênalti aos 33 minutos do primeiro tempo.





[SAIBAMAIS]O Leão segue na lanterna, com apenas três pontos e nenhuma vitória até agora. Com isso, o Rubro-negro atingiu mais uma marca negativa: a pior campanha da história do Brasileirão dos pontos corridos, de 2003 para cá. O Sport conseguiu "superar" o Athletico-PR de 2011, que tinha apenas dois pontos, mas venceu na 11ª rodada na ocasião.





Agora, com a pausa para a Copa do Mundo de Clubes, o Leão vai ter 40 dias para refletir e pensar nos próximos passos, sobretudo o futuro do técnico Antônio Oliveira, que fez o time piorar em quatro jogos. Pelo Brasileirão, o Sport só volta a campo em julho, contra o Juventude. Já o Mirassol, com 17 pontos, está em sétimo lugar.

DEU LEÃO!%uD83E%uDD81



Com gol de Reinaldo, o Mirassol vence o Sport, chega ao quarto jogo de invencibilidade e vai a 1%uFE0F%u20E37%uFE0F%u20E3 pontos na classificação do Campeonato Brasileiro.



%uD83D%uDCF7: JP Pinheiro/Agência Mirassol #MirassolFC #SomosTodosLeão #SerLeão #NossaRegiãoComOLeão #PrazerMirassolFC pic.twitter.com/h6yr4nK2Qy — Mirassol (@mirassolfc) June 1, 2025





O JOGO





O técnico Antônio Oliveira repetiu pelo terceiro jogo seguido a formação com três zagueiros: Lucas Cunha, Antônio Carlos e Chico. No meio de campo, com a suspensão pelo terceiro cartão amarelo de Sérgio Oliveira, Du Queiroz foi acionado. Na frente, Lucas Lima, Pablo e Barletta. No Mirassol, destaque para os ex-rubro-negros Lucas Ramón, Reinaldo e Gabriel.





O jogo começou com bom ritmo dos dois times, mesmo com o jogo às 11h, com temperatura de 22º. Porém, só a partir dos 20 minutos, vieram as chances de gol mais perigosas. E a primeira boa chegada foi do Leão. Zé Lucas puxou o contra-ataque e tocou para Barletta, que bateu fraco e Walter defendeu. O time paulista respondeu aos 28, quando Negueba driblou Caíque França, mas Antônio Carlos salvou.





Porém, logo depois o Mirassol abriu o placar. Atabalhoado, Igor Cariús empurrou Lucas Ramón pelas costas. A princípio, o árbitro não assinalou a penalidade, mas o VAR chamou e a decisão foi modificada. Especialista, Reinaldo bateu muito bem o pênalti aos 33 minutos, longe do alcance de Caíque França. Foi o sexto gol do lateral neste Brasileirão.





O Sport esboçou um posicionamento mais no campo de ataque. E chegou perto do empate nos acréscimos, com Pablo, mas a bola foi para fora.

SEGUNDO TEMPO





Para a etapa complementar, o técnico Antônio Oliveira fez duas mexidas no time e surpreendeu. No meio, Du Queiroz saiu e Titi Ortiz entrou. Já na zaga, Chico saiu para a entrada de Dalbert, com Igor Cariús sendo deslocado para a zaga. O Mirassol voltou com a mesmo formação, mas logo Rafael Guanaes teve que sacar Yago Felipe, que passou mal, para a entrada de Chico Kim.





Com o time sem reagir, o técnico Antônio Oliveira voltou a alterar o time. Carlos Alberto entrou no lugar de Hereda; Atencio no de Lucas Lima e Rivera no de Zé Lucas. Mesmo assim, o Sport só assustou aos 35, mas Pablo parou em Walter. E mesmo com 10 minutos de acréscimos, o Leão não chegou ao empate.





FICHA DA PARTIDA

MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo (Matheus Bianqui), Yago Felipe (Chico Kim), Danielzinho e Gabriel (Zé Vitor); Negueba (Fabrício Daniel) e Edson Carioca (Cristian Renato). Técnico: Rafael Guanaes.





SPORT: Caíque França; Lucas Cunha, Antônio Carlos e Chico (Titi Ortiz); Hereda (Carlos Alberto), Zé Lucas (Rivera), Du Queiroz (Dalbert), Lucas Lima (Atencio) e Igor Cariús; Barletta e Pablo. Técnico: António Oliveira.





Local: Campos Maia (Maião), em Mirassol.

Árbitro: Lucas Casagrande (PR).

Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM).

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).

Gol: Reinaldo (33/1º)

Amarelos: Negueba, Cristian Renato e Lucas Ramón (Mir); Lucas Lima (Spo)

Público: 4.102