Sport é rebaixado no Brasileirão Feminino após derrota para o Juventude

Equipe pernambucana foi rebaixada com duas rodadas de antecedência na elite nacional do futebol feminino





Na campanha da elite nacional em 2025, as Leoas somaram apenas 2 pontos até aqui. Em 13 jogos disputados, o Sport perdeu em 11 oportunidades e empatou apenas dois jogos, não conquistando vitórias e tendo o rebaixamento confirmado.





A equipe ainda cumpre tabela nas duas últimas rodadas da primeira fase da Série A1. As rubro-negras visitam o Cruzeiro e fecham campanha recebendo o Palmeiras na Ilha do Retiro.





No último sábado (7), o Sport foi matematicamente rebaixado da Primeira Divisão do Brasileirão Feminino. A equipe pernambucana foi superada pelo Juventude por 1 a 0 e com duas rodadas de antecedência, sacramentou descenso para a Série A2.