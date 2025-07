Sport decide manter António Oliveira, mesmo reconhecendo que "elenco não tem o perfil do treinador"

Clube rubro-negro aposta as fichas na pausa do Brasileirão e promete grupo equilibrado ao treinador

O Sport segue com António Oliveira no comando técnico da equipe, apesar da crise na Série A. Com apenas três pontos conquistados em 11 rodadas, o Leão amarga a lanterna da competição e vê os desempenhos nas partidas seguirem longe do ideal em busca de uma reação. A decisão da diretoria leonina passa diretamente por um voto de confiança no trabalho do treinador português, que terá um mês de preparação durante a intertemporada para tentar reverter o cenário. O Sport segue com António Oliveira no comando técnico da equipe, apesar da crise na Série A. Com apenas três pontos conquistados em 11 rodadas, o Leão amarga a lanterna da competição e vê os desempenhos nas partidas seguirem longe do ideal em busca de uma reação. A decisão da diretoria leonina passa diretamente por um voto de confiança no trabalho do treinador português, que terá um mês de preparação durante a intertemporada para tentar reverter o cenário.





[SAIBAMAIS]O executivo de futebol Thiago Gasparino foi quem comentou a permanência do português nesta terça-feira (3), em coletiva de imprensa. Gasparino reconheceu o momento crítico no Brasileirão, mas reforçou que o trabalho ainda está em construção, especialmente diante do curto período que o treinador teve até aqui.





"O António está há 20 dias no clube e chegou em um momento muito difícil. Estamos passando por isso ainda, mesmo sob o comando dele. Alguns diagnósticos já fizemos. Nós temos uma janela de transferências muito desafiadora e sabemos do incômodo do torcedor, porque o resultado não está vindo. Estamos tendo reuniões com muita frequência para que possamos, nesse trabalho de reconstrução, tanto dos departamentos dentro do futebol quanto no equilíbrio do nosso elenco, encontrar soluções. Acreditamos que, com uma intertemporada forte e os ajustes necessários que serão feitos, vamos alcançar esse equilíbrio para colocar uma equipe mais competitiva na volta do Campeonato Brasileiro", disse o executivo de futebol.









ANTÓNIO TEM A CONFIANÇA DA GESTÃO?





O Sport vive um dos piores momentos da sua história recente na elite. A troca no comando técnico, que completou exatamente um mês desde a saída de Pepa, não surtiu efeito até aqui. Foram quatro jogos sob o comando de António Oliveira, com três derrotas e um empate.





Nesse período, o Leão sofreu oito gols, marcou apenas um e viu as mudanças na estrutura da equipe, como uma formação com três zagueiros, fracassarem tanto na defesa quanto na construção ofensiva. Além disso, as escolhas do treinador durante os jogos, incluindo improvisações e alterações questionáveis, tornaram-se alvo constante de críticas da torcida.





Ciente do cenário, o executivo de futebol do Sport reforçou que a missão, neste momento, é buscar soluções de curto prazo para dar equilíbrio ao elenco e permitir que o modelo de jogo desejado comece, de fato, a aparecer.









"Nós temos agora que resolver esse problema a curto prazo, dar esse equilíbrio dentro do elenco. Foi montado um elenco totalmente diferente do modelo de jogo que o António está acostumado a trabalhar, e é por isso que estamos muito focados nesse equilíbrio. Nós acreditamos que, com esse período de intertemporada, realizaremos um trabalho de fortalecimento da confiança dos atletas que aqui estão. Acho que precisamos retomar a confiança. Sabemos que é difícil para o torcedor escutar isso, pois os resultados não estão vindo, mas nós também precisamos ter tranquilidade neste momento para tomar as melhores decisões. Os ajustes estão sendo feitos para que a gente possa potencializar o trabalho daqui pra frente", completou.





O discurso de Thiago Gasparino ganhou números durante a coletiva desta terça. Segundo o executivo, houve evolução no aspecto de desempenho interno, mesmo que ela ainda não tenha se refletido nos resultados em campo.





"Desde a chegada do António, e isso é um dado, nós temos trabalhado muito com base em estatísticas. Houve uma melhora de 35% nas cargas de treinamento e de 15% no volume de ações de alta intensidade. Isso é científico, são dados. Então, estamos vendo uma evolução, mas ela não acontece da noite para o dia. Não vamos conseguir consertar em uma ou duas semanas algo que se acumulou ao longo de cinco meses. Nós identificamos esses pontos e agora estamos trabalhando para potencializar esses avanços e seguir fortes na sequência da temporada", afirmou.









PREPARAÇÃO DO RUBRO-NEGRO





O elenco foi liberado para um período de descanso até o próximo dia 13 de junho. Na volta, o Sport terá um mês cheio de treinos, mirando o duelo contra o Juventude, no dia 13 de julho, pelo retorno do Campeonato Brasileiro.





A expectativa da direção é que esse tempo seja suficiente para ajustes internos, correções no elenco, com saídas e contratações, para que António Oliveira implemente sua filosofia de jogo. Para escapar do rebaixamento, o Sport precisará somar pelo menos 14 vitórias nas 27 rodadas restantes.