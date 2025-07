Sport dá recesso de quase duas semanas ao elenco, em meio à paralisação para o Super Mundial de Clubes

[SAIBAMAIS] Com grande crise instaurada na temporada, o tempo de parada para o Mundial foi projetado, inicialmente, para o elenco treinar mais, assimilar as ideias do novo técnico e dar a volta por cima na temporada, visando o “milagre” de escapar do rebaixamento em 2025. Os jogadores foram liberados das atividades por 11 dias. A medida foi uma orientação da CBF.





Segundo o clube, a recomendação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) orienta a concessão de um período de recesso para todos os atletas da Série A. Por isso, os jogadores foram liberados das atividades, porém, segundo o Sport, a liberação por esse tempo será reduzida do período de férias no final do ano, já que o encerramento da Série A está previsto para 21 de dezembro.

MERCADO

A janela extra de transferências abriu no último domingo (01) e segue até o dia 10 de junho, dando mais de uma semana para o Sport ajustar o elenco, dispensando jogadores e contratando as peças que faltam para virar a chave. Com o recesso dado pela diretoria, o clube terá 30 dias para treinar, pensando na partida contra o Juventude, pela 13ª rodada, no Alfredo Jaconi.





