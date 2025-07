Sport comunica empréstimo do atacante Gustavo Maia ao Criciúma

O clube catarinense tem prioridade de compra do jogador após o fim do período de empréstimo

O Sport oficializou, nesta terça-feira (10), o empréstimo do atacante Gustavo Maia ao Criciúma. O vínculo entre o jogador e o clube catarinense é válido até o fim da atual temporada, com cláusula de opção de compra ao término do período. O atleta de 24 anos possui contrato com o Leão até dezembro de 2026. O Sport oficializou, nesta terça-feira (10), o empréstimo do atacante Gustavo Maia ao Criciúma. O vínculo entre o jogador e o clube catarinense é válido até o fim da atual temporada, com cláusula de opção de compra ao término do período. O atleta de 24 anos possui contrato com o Leão até dezembro de 2026.





[SAIBAMAIS]Primeiro reforço anunciado pelo Sport para a temporada, Gustavo Maia chegou à Ilha do Retiro após disputar a Série C pelo Náutico. No Rubro-Negro, entrou em campo 16 vezes neste ano, com um gol marcado e duas assistências. O atacante vinha perdendo espaço com o decorrer da temporada. Na Série A, Gustavo Maia jogou apenas na derrota para o Red Bull Bragantino, na quarta rodada.





Ainda em maio, a diretoria rubro-negra já havia confirmado que estava em busca de um novo destino para o atacante.

Confira o comunicado divulgado pelo Sport:

O departamento de futebol do Sport Club do Recife informa oficialmente o empréstimo do atacante Gustavo Maia ao Criciúma, com vínculo válido até o fim da atual temporada e opção de compra ao término do período. O atleta mantém contrato com o Leão até dezembro de 2026.





O Clube agradece a Gustavo Maia pelo comprometimento e profissionalismo demonstrados durante sua passagem, e deseja sucesso nesta nova etapa de sua carreira.