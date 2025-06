Sport busca a contratação de Lautaro Díaz, atacante do Cruzeiro

Ainda sem jogos por conta da paralisação da Série A, o Sport segue de olho no mercado enquanto realiza atividades com o atual elenco no CT José de Andrade Médicis. A bola da vez no radar rubro-negro é o atacante argentino Lautaro Díaz, do Cruzeiro. A informação foi divulgada pelo GE e confirmada pela reportagem do Esportes DP. Ainda sem jogos por conta da paralisação da Série A, o Sport segue de olho no mercado enquanto realiza atividades com o atual elenco no CT José de Andrade Médicis. A bola da vez no radar rubro-negro é o atacante argentino Lautaro Díaz, do Cruzeiro. A informação foi divulgada pelo GE e confirmada pela reportagem do Esportes DP.





O jogador de 26 anos está de férias na Europa e só retorna ao Brasil no fim do mês. Ele já estaria ciente do interesse do Sport. Lautaro é visto pelo técnico Daniel Paulista como uma boa opção para o ataque da equipe leonina. O treinador, que iniciou os trabalhos da intertemporada do Leão na última sexta-feira (13), no CT José de Andrade Médicis, terá o papel de analisar posições do elenco que precisam de reforços.

Com poucas oportunidades no Cruzeiro, onde atuou em 16 partidas e marcou dois gols nesta temporada, Lautaro Díaz viu seu espaço diminuir sob o comando de Léo Jardim. No Brasileirão, entrou em campo apenas quatro vezes, número que ainda permite sua transferência para outro clube da Série A, conforme o regulamento da CBF.





Antes de atuar pela Raposa, o atacante se destacou pelo Independiente Del Valle, do Equador, em 2022 e 2023. Também acumula passagens por clubes argentinos como Estudiantes de Caseros e Villa Dálmine. Lautaro tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2028.

NOMES ACERTADOS

O Sport já encaminhou as chegadas do goleiro Gabriel Vasconcellos, do Vitória, e do volante Pedro Augusto, do Fortaleza. O arqueiro, que defende o Leão da Barra, deve chegar por empréstimo até o fim da temporada. Já o meio-campista do Tricolor do Pici está próximo de ser contratado em definitivo pelo clube pernambucano.