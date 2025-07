Sport acerta contratação do zagueiro Cristian Yuri, de 15 anos, vindo do América-RN

As movimentações do Sport no mercado já começaram! Pelo menos nas categorias de base. O Leão acertou a contratação do zagueiro Cristian Yuri, de 15 anos, que chega do América de Natal. O acerto entre as duas equipes foi comunicado oficialmente nas redes sociais do clube potiguar. As movimentações do Sport no mercado já começaram! Pelo menos nas categorias de base. O Leão acertou a contratação do zagueiro Cristian Yuri, de 15 anos, que chega do América de Natal. O acerto entre as duas equipes foi comunicado oficialmente nas redes sociais do clube potiguar.



[SAIBAMAIS]Apesar da pouca idade, Cristian chamou a atenção do clube rubro-negro. O defensor integrava o elenco sub-17 do América-RN e chegou a disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. Na Copinha, entrou em campo em duas partidas.

COMUNICADO %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF9



O América Futebol Clube SAF informa que o zagueiro Cristian, cria das categorias de base do clube, foi negociado com o Sport-PE.



Com apenas 15 anos, Cristian fazia parte da equipe Sub-17 do América e chamou a atenção de diversas equipes ao integrar o elenco que%u2026 pic.twitter.com/rcEeRaXK6O — América-RN (@AmericaFCNatal) June 2, 2025





Cristian já está integrado às categorias de base do Sport, onde terá sequência com as cores rubro-negras. No comunicado oficial, o América-RN desejou sucesso ao jovem zagueiro nesta nova etapa da carreira.





Enquanto reforça sua base, o time sub-17 do Sport disputa a Copa Pernambuco. A equipe leonina vem de vitória por 2 a 0 sobre o Tubarões, no último domingo (1). Os rubro-negros voltam a campo pela competição na próxima quarta-feira (4), às 10h, quando enfrentam o Retrô, no CT do Sport.