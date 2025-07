Sport acelera busca por novo técnico para substituir António Oliveira

Com a demissão de António Oliveira oficializada na última quarta-feira (4), o Sport passa por uma reformulação ainda maior nessa pausa do Campeonato Brasileiro. O clube busca um novo técnico para comandar o time na sequência da competição, onde ocupa a última posição na tabela, com apenas três pontos, precisando lidar com uma enorme crise. Com a demissão de António Oliveira oficializada na última quarta-feira (4), o Sport passa por uma reformulação ainda maior nessa pausa do Campeonato Brasileiro. O clube busca um novo técnico para comandar o time na sequência da competição, onde ocupa a última posição na tabela, com apenas três pontos, precisando lidar com uma enorme crise.

Segundo Yuri, quatro treinadores estão sendo avaliados. Confirmado pela reportagem do Esportes DP, os nomes de Jair Ventura e Daniel Paulista, dois técnicos com passagens pelo Leão, estão na mesa do Rubro-Negro. Ainda em entrevista ao NE45, o presidente do Sport disse que a expectativa é que a escolha seja oficializada até o final de semana.

Assim como ocorreu com António Oliveira, o Sport passa por um processo de entrevistas com possíveis nomes que se encaixem no projeto da diretoria, diante do atual momento do clube na Série A.





DESLIGAMENTO DE ANTÓNIO OLIVEIRA

Sobre a demissão de António Oliveira, Yuri destacou que a conversa com o treinador foi tranquila e respeitosa, apesar do momento conturbado vivido pelo clube na competição. O presidente do Leão destacou que o desempenho abaixo do esperado pesou na decisão da diretoria.





Yuri também desmentiu os valores que circularam sobre a multa rescisória de António Oliveira e sua comissão técnica, alguns citando até R$ 6 milhões que o Leão da Ilha teria que desembolsar. Jurídico e financeiro do Sport estão analisando os custos envolvidos no rompimento do vínculo do treinador e de sua comissão técnica.

ATUAL CALENDÁRIO DO SPORT