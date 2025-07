"Só vai ficar aqui quem for comprometido com a causa do Sport", diz técnico António Oliveira

Sem conseguir fazer o Sport reagir no Campeonato Brasileiro, o técnico António Oliveira subiu um pouco o tom a respeito da situação do time. Com a derrota por 1 a 0 do Mirassol neste domingo (1/6) no estádio Maião, pela 11ª rodada, o Leão segue afundado na lanterna da competição, com apenas três pontos conquistados e sem nenhuma vitória. É a pior campanha da história do Brasileirão dos pontos corridos, de 2003 para cá. Sem conseguir fazer o Sport reagir no Campeonato Brasileiro, o técnico António Oliveira subiu um pouco o tom a respeito da situação do time. Com a derrota por 1 a 0 do Mirassol neste domingo (1/6) no estádio Maião, pela 11ª rodada, o Leão segue afundado na lanterna da competição, com apenas três pontos conquistados e sem nenhuma vitória. É a pior campanha da história do Brasileirão dos pontos corridos, de 2003 para cá.





O treinador português disse que mudanças vão acontecer na pausa de 40 dias para a Copa do Mundo de Clubes. O próximo compromisso do Sport no Brasileirão é só em julho, contra o Juventude. "É difícil falar neste momento desafiador até para a história do clube. Sabíamos da importância deste desafio de hoje, mas ainda faltam 27 rodadas. Com a parada, vão acontecer reajustes obrigatórios para colocar a equipe de acordo que é a dimensão da competição. O que fizemos até agora foi insuficiente e só vai ficar aqui quem for comprometido com a causa e os valores do clube", enfatizou Antônio Oliveira.





O curioso é grande parte da torcida já quer a saída do treinador. Em quatro jogos com o português, foram três derrotas - Cruzeiro, Ceará e Mirassol -, e um empate na Ilha do Retiro com os reservas do Internacional.





"Todos temos que assumir as nossas responsabilidades, porque não começou agora, mas há muito tempo atrás, e preparar o futuro melhor. A vida dá essas oportunidades e vamos corrigir erros do passado com a ajuda de todos", finalizou o técnico.

MAIS UMA DERROTA

O Sport voltou a fazer uma partida muito ruim contra o Mirassol na manhã deste domingo (1/6) no interior de São Paulo. O jogo seguia sem maiores emoções até que Igor Cariús derrubou Lucas Ramón dentro da área e cometeu pênalti. Reinaldo converteu e sacramentou mais uma derrora do Leão no Brasileiro.