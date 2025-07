Sem espaço, Arthur Sousa tem rescisão encaminhada com o Sport

O atacante Arthur Sousa, de 22 anos, terá empréstimo rescindido junto ao Sport. O jogador, que pertence ao Red Bull Bragantino, tem saída encaminhada do Leão da Ilha em meio a uma reformulação que o clube está passando. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Lucas Holanda e confirmada pelo Esportes DP. O atacante Arthur Sousa, de 22 anos, terá empréstimo rescindido junto ao Sport. O jogador, que pertence ao Red Bull Bragantino, tem saída encaminhada do Leão da Ilha em meio a uma reformulação que o clube está passando. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Lucas Holanda e confirmada pelo Esportes DP.





Arthur atuou em sete partidas pelo Sport, sendo seis delas no Campeonato Brasileiro, mas não conseguiu se firmar nem marcar gols durante sua passagem pelo Leão. Anunciado em março como reforço para a temporada, o atacante ficou no clube por poucos meses e teve participação limitada.





Inicialmente, Arthur não podia atuar no Campeonato Pernambucano e entrou em campo apenas na Copa do Nordeste, fazendo sua estreia contra o Vitória no início de sua trajetória rubro-negra. Seu último jogo pelo Sport foi no dia 3 de maio, contra o Fluminense.