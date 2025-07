Pressionado, António Oliveira terá pausa e janela de transferências para fazer o Sport reagir no Brasileirão

Se a primeira janela de transferências foi marcada por investimento pesado e pouco retorno dentro de campo, o Sport agora tem uma oportunidade crucial para uma recuperação urgente. Lanterna da Série A e vivendo a pior campanha de um clube na história dos pontos corridos, até o comando da equipe passa por dúvidas na cabeça do torcedor. Se a primeira janela de transferências foi marcada por investimento pesado e pouco retorno dentro de campo, o Sport agora tem uma oportunidade crucial para uma recuperação urgente. Lanterna da Série A e vivendo a pior campanha de um clube na história dos pontos corridos, até o comando da equipe passa por dúvidas na cabeça do torcedor.





Ao contrário do início do ano, quando gastou quase R$ 60 milhões e trouxe 15 reforços, sem o retorno esperado, o discurso dentro do clube agora é de "ajustes" no elenco, sem grandes mudanças na equipe, mas com saídas e chegadas pontuais, na tentativa de salvar a temporada.





São duas oportunidades. A abertura da janela, que ocorre durante a paralisação do Brasileirão para o Mundial de Clubes da FIFA, é vista como um período curto, mas um ponto de partida para uma reformulação no elenco. Esse período vai de 1º a 10 de junho, e o Sport terá 40 dias para trabalhar, recuperar a confiança e reforçar a equipe. Além disso, o clube já mira a segunda janela de transferências, que abre no dia 10 de julho. Aí, sim, será necessária uma verdadeira virada de chave, com um período maior para corrigir os buracos no elenco.





SAÍDAS

Pelo menos quatro jogadores estão fora dos planos: os laterais Matheus Alexandre e Di Plácido, além dos atacantes Lenny Lobato e Gustavo Maia, esse já com empréstimo definido ao Criciúma. Outro nome que deve deixar o clube é o atacante Arthur Sousa, emprestado pelo RB Bragantino.





CHEGADAS

Desta vez, o Leão não fala em reformular o time inteiro, mas em reforçar onde mais é preciso, buscando jogadores que possam chegar e entregar desempenho imediato. O que ainda não se sabe é sobre o nível dos atletas que irão chegar, sendo possível a vinda de peças de outras divisões do futebol brasileiro ou até de fora do país.

A avaliação do técnico António Oliveira, que terá tempo para implementar seu estilo de jogo, será determinante nesse processo, embora o português também esteja no centro dos questionamentos.





"São quatro semanas de preparação. Felizmente, dá para corrigir a rota, vai haver reajustes dentro do elenco. Vamos trabalhar para que, com mais tempo, as adaptações fiquem mais sólidas", afirmou o comandante leonino.





ANTÓNIO OLIVEIRA JÁ PRESSIONADO

Se a pausa é uma oportunidade, ela também expõe um problema: o Sport parece mais perdido do que nunca dentro de campo. A derrota para o Mirassol, em que o adversário pouco ofereceu perigo, escancarou a fragilidade coletiva do Leão.





António Oliveira ainda não conseguiu dar cara ao time. Há quem diga que o português veio na hora errada ou vem fazendo um trabalho pior que o de Pepa, ex-técnico da equipe do Sport. Sua aposta em uma formação com três zagueiros e dois volantes ainda assim não trouxe segurança defensiva. A equipe vem sofrendo gols com facilidade e nem ajuda o ataque, que é o pior do campeonato, com apenas cinco gols em 11 jogos.





"O que fizemos até agora foi insuficiente e só vai ficar aqui quem for comprometido com a causa e com os valores do clube. A vida dá essas oportunidades e vamos tentar corrigir os erros do passado," explicou o treinador.

Apesar da pressão que António vem sofrendo, o discurso nos bastidores é de que, até então, ele permanece na área técnica do Sport, afastando os rumores sobre uma nova troca de treinador nesta Série A. Com o Leão, são três derrotas e um empate na conta do português.





FUTURO NA SÉRIE A

O elenco foi liberado nesta segunda-feira (2) para um período de descanso até o dia 13 de junho, data marcada para o retorno aos treinamentos. A partir daí, será um mês de preparação até o próximo compromisso no Brasileirão, contra o Juventude, no dia 13 de julho.





O Sport carrega uma péssima campanha nesta Série A: são três pontos em 11 rodadas, 9% de aproveitamento, o pior ataque da Série A e um elenco que, até aqui, não correspondeu ao investimento milionário. Desde a sua chegada ao Leão, António Oliveira evitou falar sobre o futuro da equipe, mas pouco entregou até agora no presente. Para sair dessa situação desesperadora, o Sport precisará de 14 vitórias nas 27 partidas restantes.