Parada salvadora: Sport se apega à pausa do Brasileirão para corrigir erros para tentar evitar o rebaixamento

A parada para o Mundial de Clubes da FIFA é uma novidade que pode se tornar essencial para o planejamento dos clubes no Brasileirão. No caso do Sport, que se encontra na lanterna da Série A do Brasileiro, a parada tem que ser uma verdadeira virada de chave, onde, com a abertura da janela de transferências, no último domingo (01), o clube terá que ter coragem para mandar seus erros embora e clareza para acertar nas novas contratações





A janela extra de transferências abriu no último domingo (01) e segue até o dia 10 de junho, dando mais de uma semana para o Sport ajustar o elenco e mais de um mês para treinar e dar a volta por cima no campeonato, pois a próxima partida do Leão da Ilha acontece apenas no dia 13 de julho, onde enfrenta o Juventude, vice-lanterna da competição, no Alfredo Jaconi.





Após a lamentável derrota contra o Mirassol,o Sport se transformou na pior campanha da história do Brasileirão, na era de pontos corridos, com apenas três pontos conquistados em 11 jogos. O técnico recém-chegado, António Oliveira, conversou sobre o tempo que teve para preparar o elenco e que vão haver ajustes dentro do time nesta parada para o Mundial de Clubes da FIFA.









“15 ou 20 dias não foram suficientes para gerar os efeitos e impactos que queremos a longo prazo”, afirmou António sobre o tempo que teve com o Leão, até o momento.





“São quatro semanas de preparação. Felizmente, dá para corrigir a rota, vai haver reajustes dentro do elenco. Vamos trabalhar para que as adaptações, com mais tempo de trabalho fiquem mais vincadas”, projetou o técnico o português.





Após comentar sobre o tempo que a equipe terá para treinar, o comandante da equipe rubro-negra pediu desculpas aos torcedores leoninos e voltou a afirmar que quem não estiver comprometido, estará longe da llha do Retiro.





“Neste cenário tão negativo, a palavra de conforto ao torcedor é que não representamos de uma forma digna a história do clube que eles torcem, que por eles vamos voltar a dar alegria. Pedir desculpa por todos, e me incluo nisso. E também reforçar, só vai estar aqui, quem for compromissado com o clube, se não eu quero longe daqui”, reafirmou o técnico português.