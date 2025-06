Observar e ajustar: Daniel Paulista lista etapas no Sport para retomada na temporada

Com a pausa no Brasileirão, Daniel Paulista terá chance de reorganizar o elenco e implementar seu estilo de jogo

O elenco do Sport se reapresentará na sexta-feira (13), quando inicia um período de preparação intensa até o dia 12 de julho, durante a pausa do Campeonato Brasileiro em decorrência do Mundial de Clubes. O elenco do Sport se reapresentará na sexta-feira (13), quando inicia um período de preparação intensa até o dia 12 de julho, durante a pausa do Campeonato Brasileiro em decorrência do Mundial de Clubes.

Essa volta dos atletas rubro-negros às atividades contará com a presença do técnico Daniel Paulista no comando, que tentará virar a chave do clube, atualmente vivendo uma crise histórica e ocupando a lanterna da Série A, sem vitórias nas primeiras 11 rodadas. O treinador, velho conhecido da torcida, foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira (11).

O CRONOGRAMA DO TREINADOR

Com um discurso realista, Daniel apontou que seu primeiro passo será diagnosticar com precisão as carências da equipe e buscar soluções no próprio grupo, sem descartar reforços pontuais na próxima janela de transferências, que será aberta no dia 10 de julho e promete ser desafiadora. Para isso, o técnico aposta no período de intertemporada como momento-chave para implementar seu estilo de jogo.





"O que nós vamos precisar nesse período são ajustes, contratações que venham acrescentar características a um grupo que, no meu entendimento, precisa de mais peças para dar opções ao treinador, de mobilidade em determinados jogos, e que precisa ser mais reativo, em momentos de posse de bola, e em outros de mais marcação e menos criatividade. Não é um mercado fácil, porque a concorrência é muito grande, mas o clube está dando a disponibilidade para encontrar essas peças", expôs o técnico do Sport.





Apesar das dificuldades previstas no mercado, Daniel vê um elenco de qualidade, mas precisa ser reorganizado após passagens de outros dois treinadores no comando do Sport nesta temporada (Pepa e António Oliveira). O novo técnico não confirmou se o nível de investimento com as contratações será semelhante ao que ocorreu no início da temporada.





"Vamos buscar características. Em questão de valor, se vai ser possível ou não, se vamos atacar em outras frentes, isso é uma coisa que pode acontecer. Mas, nesse período de treinamento e mapeamento dos nossos atletas, porque existe qualidade no nosso elenco, existe potencial. Jogadores que mostraram qualidade aqui ou em outros clubes talvez não estejam vivendo um bom momento, não só pelo individual, mas talvez porque o coletivo hoje não está funcionando. Temos alguns desafios nessa caminhada para recuperar, para que o potencial desses atletas possa ser o máximo. Mas ajustes precisarão ser feitos", explicou.

CORREÇÃO DE ERROS FREQUENTES NOS JOGOS

Além dos reforços, Daniel também tem em mente que precisa estar atento ao equilíbrio tático do Sport. O Leão sofreu 18 gols e marcou apenas cinco até aqui no Brasileirão (o pior ataque da competição).





"Outro desafio que teremos pela frente é equilibrar os setores da equipe. Uma equipe não pode, em 11 jogos, tomar 18 gols e fazer só cinco. Então, há um desequilíbrio em setores do campo que nós vamos ter que encontrar maneiras de equilibrar defensivamente e, ao mesmo tempo, continuar sendo uma equipe muito perigosa ofensivamente. São números que vamos ter que trabalhar para melhorá-los, porque, se quisermos ter chance de brigar pelo objetivo, nós temos um longo caminho pela frente para encontrar o caminho das vitórias", completou o treinador leonino.





Com mudanças esperadas não apenas no time titular, mas também na metodologia de trabalho, o foco do Sport sob o comando de Daniel Paulista deve passar pelo comprometimento dos atletas, e o comandante trata essa quarta passagem na Ilha como uma "nova era". "Todo mundo tem que dar sua parcela de contribuição. Com um passo de cada vez, mas vamos encontrar esse caminho."