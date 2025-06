"O elenco sempre foi muito unido", garante Barletta e nega crise interna no Sport

Em meio à intertemporada do Sport, o atacante Chrystian Barletta participou de entrevista coletiva nesta quinta-feira (19), no CT José de Andrade Médicis. O jogador de 23 anos faz parte do elenco que vive momento delicado na elite do futebol brasileiro, com um Leão da Ilha ocupando a lanterna da competição. Em meio à intertemporada do Sport, o atacante Chrystian Barletta participou de entrevista coletiva nesta quinta-feira (19), no CT José de Andrade Médicis. O jogador de 23 anos faz parte do elenco que vive momento delicado na elite do futebol brasileiro, com um Leão da Ilha ocupando a lanterna da competição.

Perguntado sobre o sentimento presente no vestiário rubro-negro, Barletta tratou de negar rumores de crise interna no Sport, que ainda não venceu em 11 rodadas, e garantiu um ambiente leve e focado por uma virada de chave na sequência da temporada.





"Não teve nada de elenco rachado, nem briga de vestiário, como falaram. Acho que isso parte mais de algumas pessoas que querem tumultuar o ambiente e acabam soltando esse tipo de coisa, que vai se tornando verdade sem ninguém saber de fato. Quem está ali somos nós e sabemos da verdade. O que eu posso dizer é que não teve nada disso, o elenco sempre foi muito unido. O clima sempre foi muito leve no vestiário", iniciou o atleta.

"A gente está muito focado e sabemos da importância desse período de treinamentos. Creio que agora o Sport conseguiu organizar a casa nesses termos de bastidores (reformulação), mas, no elenco, sempre fomos muito fechados e conscientes da importância de uma reviravolta”, afirmou Barletta, com firmeza", completou.

PRIMEIRA SEMANA COM DANIEL PAULISTA

O Sport atravessa um período de intertemporada, aproveitando a pausa no calendário devido à disputa do Mundial de Clubes. A missão de recuperar o time na competição está agora nas mãos do técnico Daniel Paulista, que está completando uma semana junto aos jogadores em atividades intensas no CT.





Barletta, inclusive, foi perguntado sobre a chegada do novo comandante, principalmente por conta dos primeiros contatos no dia a dia e o estilo de trabalho da nova comissão técnica. O atacante confirmou que conversas individuais estão acontecendo entre atletas e Daniel.





"Ele (Daniel Paulista) tem conversado bastante com vários atletas do grupo sobre essa questão de conhecer melhor cada jogador, extrair mais de cada um, questão de posicionamento. Ainda está no começo, estamos fazendo mais atividades técnicas e físicas, então essa parte tática deve ficar para os próximos dias. Mas, sim, ele vem conversando. Chegou a falar comigo também, mas são coisas normais do dia a dia. Essa atuação da comissão, principalmente do treinador, é muito importante para o elenco", explicou.