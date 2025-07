Sport tem Daniel Paulista como foco durante reconstrução para a sequência da temporada

O Sport está vivendo a chegada de Daniel Paulista ao comando técnico do clube como mais uma chance de virar a chave no ano. A quarta-feira (11) marca a apresentação oficial do treinador, em coletiva marcada para às 10h50, na sala de imprensa da Ilha do Retiro. O Sport está vivendo a chegada de Daniel Paulista ao comando técnico do clube como mais uma chance de virar a chave no ano. A quarta-feira (11) marca a apresentação oficial do treinador, em coletiva marcada para às 10h50, na sala de imprensa da Ilha do Retiro.





Nesta terça (10), ao desembarcar no Recife, Daniel chega para substituir António Oliveira, que não conseguiu dar jeito no Rubro-Negro e acumulou passagem negativa no Sport, assim como Pepa nesta temporada. Com o Sport na lanterna do Brasileirão e vivendo a pior campanha da era dos pontos corridos, a diretoria leonina decidiu apostar em um nome marcado na história do clube, tanto como jogador quanto como técnico.





Durante a apresentação desta quarta, espera-se que Daniel Paulista fale sobre o modelo de jogo que pretende implementar junto a um elenco de alto investimento. Além do trabalho à beira do campo, Daniel Paulista terá o papel fundamental de participar ativamente das decisões do novo departamento de futebol sobre a reformulação do elenco.

Daniel Paulista chegou! Nosso Professor está no Leão mais uma vez e foi recebido com muito carinho pela torcida rubro-negra presente no aeroporto! %uD83D%uDC68%u200D%uD83C%uDFEB pic.twitter.com/lQbHLqorq7 %u2014 Sport Club do Recife (@sportrecife) June 10, 2025





A palavra nos bastidores é de "ajustes" no grupo para a sequência do Campeonato Brasileiro, com a ideia de trazer reforços pontuais. No entanto, o Sport não contratou nenhum atleta na janela que esteve aberta de 2 de maio até esta terça-feira, 10 de junho. Agora, com a chegada de Daniel Paulista, o clube terá que aguardar a próxima janela de transferências, que abre no dia 10 de julho e vai até 2 de setembro, para assinar com reforços.





Outro ponto importante neste novo ciclo que se inicia na Ilha do Retiro é a intertemporada, que servirá para Daniel Paulista conhecer o elenco, implementar sua filosofia de trabalho e começar a reorganizar a equipe. O período sem jogos, até o dia 12 de julho, quando o Sport encara o Juventude, será fundamental também para focar na preparação visando a sequência da temporada.

"O desafio a gente sabe que ele é grande, mas em nenhum momento eu penso em não acreditar. Estou muito confiante que nós podemos reverter e vamos trabalhar para isso", afirmou Daniel Paulista em desembarque no Recife.