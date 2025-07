Mais saídas: Sport segue reformulação no futebol em meio à crise histórica na Série A

A crise que o Sport vem passando na Série A do Campeonato Brasileiro expõe os erros de planejamento da diretoria em um dos anos mais importantes da história do clube. Lanterna no Brasileirão e vivendo até aqui a pior temporada de um time na elite do futebol nacional na era dos pontos corridos, o Leão vê a pressão dentro de campo se refletir também nos bastidores da Ilha.

As mudanças mais recentes aconteceram nesta segunda-feira (2), com as demissões do coordenador de performance Luiz Fernando e do preparador de goleiros William Castro. As saídas aconteceram no dia seguinte à derrota por 1 a 0 para o Mirassol, fora de casa, pela 11ª rodada da Série A, último compromisso antes da pausa do campeonato para o Mundial de Clubes.

SAÍDAS QUE NÃO PARAM NO LEÃO

As trocas, no entanto, não começaram agora. Antes, o clube já havia desligado Odair Dal Molin, gerente de mercado e um dos responsáveis pelas contratações. Odair estava no cargo desde dezembro de 2021. Na atual temporada, diante de um peso maior pela precisão nos reforços, o resultado vem sendo preocupante no Sport.

Dois nomes ainda mais importantes na hierarquia do departamento de futebol também deixaram a Ilha do Retiro nas últimas semanas. O executivo de futebol André Figueiredo, que estava no clube desde fevereiro de 2023, foi desligado logo após a goleada sofrida por 4 a 0 para o Cruzeiro, na estreia do técnico António Oliveira. A saída foi tratada oficialmente como "em comum acordo".

Junto a Figueiredo, também deixou o clube o vice-presidente de futebol, Guilherme Falcão, que anunciou sua renúncia em uma nota oficial enviada à imprensa. Após sua saída, o cargo de vice-presidente de futebol foi extinto pela atual gestão. Falcão era um dos mais criticados pela torcida rubro-negra nesta crise que o time vive.

VAI E VEM NA GESTÃO RUBRO-NEGRA

Em meio às saídas, o Sport busca uma reconstrução urgente. Foram contratados Enrico Ambrogini, como diretor-geral, e Thiago Gasparino, novo executivo de futebol, ambos já atuando há quase duas semanas na Ilha do Retiro. Segundo o presidente Yuri Romão, os dois chegam com perfis bem recomendados e seguindo proposta de profissionalização do departamento de futebol do Leão.

Thiago Gasparino tem papel central na reestruturação, especialmente na análise de mercado, estratégia e montagem do elenco, uma responsabilidade crucial, já que a próxima janela de transferências será decisiva para tentar salvar o Leão de um rebaixamento que, até aqui, parece cada vez mais próximo.

Já Enrico Ambrogini assume uma função mais ampla, que vai além das quatro linhas. Sua missão é entender a fundo a atual estrutura do clube, buscar soluções sustentáveis e liderar, ao lado de Gasparino, a tentativa de reerguer o futebol rubro-negro.

Para fortalecer esse movimento, o Sport também fechou parceria com a Dolomita Sports, empresa de consultoria comandada pelo ex-jogador Paulo André, que trabalhará durante três meses diretamente na Ilha do Retiro. A consultoria irá focar na revisão de processos, rotinas e infraestrutura, buscando modernizar práticas internas.

Curiosamente, Paulo André chegou a ser cotado para um cargo executivo no início da reformulação, mas a negociação não avançou. Ainda assim, sua empresa agora terá papel relevante no redesenho da gestão do futebol leonino.

CENÁRIO PREOCUPANTE NA SÉRIE A

Na lanterna do Campeonato Brasileiro, o Sport soma apenas três pontos em 11 rodadas, resultado de três empates e oito derrotas. O aproveitamento é de apenas 9%. O próximo compromisso do Sport no Brasileirão está marcado para julho, contra o Juventude. Até lá, além da lanterna, o Rubro-Negro carrega a marca do pior ataque da competição, com apenas cinco gols marcados.

Esse momento negativo está diante de um grande investimento feito pelo clube no início da temporada. Foram 15 reforços na primeira janela de contratações, onde o Sport gastou quase R$ 60 milhões na montagem de um elenco que, no mínimo, tinha como objetivo garantir a permanência na elite.