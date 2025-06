Lucas Lima desabafa e aposta em recomeço do Sport na Série A com Daniel Paulista: "A gente se meteu nisso"

Camisa 10 valorizou a chegada do novo técnico e citou a responsabilidade do elenco para a sequência da temporada

Em momento de preparação para a volta do Brasileirão, o Sport tenta reencontrar o caminho das vitórias na temporada. Lanterna do Brasileirão, com apenas três pontos somados após onze rodadas e ainda sem saber o que é vencer, o Leão aposta agora em uma reconstrução sob o comando de Daniel Paulista.





Um dos líderes do grupo, o meia Lucas Lima participou de coletiva de imprensa nesta terça-feira (17) e comentou sobre os primeiros dias de trabalho com o novo treinador e se mostrou confiante para o novo ciclo leonino.





"Muito bom. Alguns amigos já tinham trabalhado com ele (Daniel Paulista) e me falaram super bem. Claro que a gente se conheceu pouco e trabalhou pouco ainda, mas a primeira impressão foi muito boa. Deu pra ver que ele veio muito motivado, que quer fazer história aqui, confia muito no grupo que tem e sabe da dificuldade que vai ser. Então, isso nos motiva muito. Mas acredito que o trabalho dele fala por si, então espero conhecê-lo ainda mais, principalmente dentro de campo, mas também fora", expressou o camisa 10.

TROCA DE TÉCNICOS





A chegada de Daniel Paulista marca o terceiro comando técnico do Sport em 2025. Antes dele, os portugueses Pepa e António Oliveira passaram pela Ilha do Retiro, mas não conseguiram trabalhos positivos, causando fortes críticas da torcida. Sob o desempenho ruim, o clube passa por uma forte crise no Brasileiro.

Ainda na coletiva, Lucas Lima foi perguntado sobre as mudanças na área técnica rubro-negra. O jogador não escondeu a frustração diante do atual momento do Sport e afirmou o desejo em reverter a situação crítica.





"O ambiente sempre foi bom, de muito trabalho. Infelizmente, as coisas não aconteceram como a gente sonhava ou planejava. No começo do ano, o discurso era outro. Como em todas as comissões, tem muitas coisas boas e ruins, mas passou. Acredito que agora é um novo trabalho, uma nova oportunidade, um novo momento do clube e, no final, também tem que ser um novo momento de nós, jogadores. De chamar cada vez mais a responsabilidade pra sairmos dessa situação que não agrada a ninguém", iniciou.

"Eu acredito muito. Passei onze dias de férias tentando esquecer, mas, ao mesmo tempo, agoniado por não poder trabalhar, não fazer nada ou jogar, com essa ansiedade de poder reverter as coisas. Aqui dentro, todo mundo acredita. A gente se meteu nisso e eu creio que temos total condição de sair", completou.