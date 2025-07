Jair Ventura e Daniel Paulista são ventilados no Sport após saída de António Oliveira

Após oficializar a saída do técnico António Oliveira, nesta quarta-feira (4), a diretoria do Sport se movimenta no mercado em busca de um novo comandante para tentar mudar os rumos da temporada. Atualmente ocupando a lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro, o Leão precisará ser cirúrgico na escolha do terceiro treinador da temporada. Após oficializar a saída do técnico António Oliveira, nesta quarta-feira (4), a diretoria do Sport se movimenta no mercado em busca de um novo comandante para tentar mudar os rumos da temporada. Atualmente ocupando a lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro, o Leão precisará ser cirúrgico na escolha do terceiro treinador da temporada.





Assim como aconteceu na contratação de António Oliveira, a gestão de futebol, junto ao presidente Yuri Romão, terá que analisar o perfil ideal do próximo comandante, levando em conta a atual fase da equipe, que luta contra o rebaixamento, e também as características do elenco, montado no início da temporada sob comando de Pepa.





No momento, dois nomes ganham força nos bastidores da Ilha do Retiro: Jair Ventura, atualmente no Avaí, e Daniel Paulista, técnico do Remo. Até aqui, não há proposta oficial do Sport por nenhum dos dois.





JAIR VENTURA

Jair Ventura teve uma passagem marcante pelo Sport em 2020, sendo lembrado por livrar o time do rebaixamento à Série B naquela temporada. Na ocasião, comandou o Leão em 31 partidas, com 11 vitórias, encerrando o Brasileirão na 15ª colocação. No entanto, sua trajetória foi encerrada no início de 2021, após a eliminação na Copa do Nordeste, quando o Sport foi goleado por 4 a 0 pelo Ceará.





Atualmente, Jair Ventura está no comando do Avaí, onde chegou em março, após passagem pelo Goiás. Pelo time catarinense, soma 10 jogos, com quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas. Na Série B, o Avaí ocupa a nona colocação, com 16 pontos. Antes de chegar ao clube catarinense, o treinador de 46 anos também passou por Goiás, Juventude e Atlético-GO nos últimos três anos.





DANIEL PAULISTA

O nome de Daniel Paulista, que também está na pauta, possui uma identificação ainda maior com a história do Sport. Ídolo da torcida rubro-negra como jogador, campeão da Copa do Brasil de 2008, ele também tem passagens pela área técnica do clube, sendo a mais recente em 2020, quando também ajudou a livrar o Leão de um rebaixamento.





Atualmente, Daniel comanda o Remo, onde vive uma boa fase. Sob seu comando, o clube paraense é o sexto colocado da Série B, com 17 pontos, e conquistou o título do Campeonato Paraense de 2025. No total, Daniel soma 14 jogos, com 7 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas na atual temporada.





Essa é a terceira vez, em dois anos, que o nome de Daniel é ligado ao Sport em momentos de troca de treinador.