Intertemporada do Sport foca em homogeneização dos treinamentos, prevenção de lesões e fortalecimento físico

O Leão da Ilha volta a campo no dia 13 de julho, onde enfrenta o Juventude pela 13ª rodada da primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

Após 13 dias de férias, o elenco do Sport se reapresentou na última sexta-feira (13), para voltar ao foco da Série A. Agora restam 29 dias para o Leão da Ilha voltar a campo pela primeira divisão do futebol Brasileiro da melhor forma. Em busca da recuperação no campeonato, os preparadores físicos do rubro-negro garantem que esse tempo será muito importante para hegemonizar o elenco do Sport nos treinamentos.

[SAIBAMAIS]O fisiologista do Sport, Inaldo Freire, comentou um pouco sobre o período de intertemporada que está acontecendo no momento, afirmando ser importante para unificar a equipe em relação a treinamentos, além de prevenir futuras lesões, com o fortalecimento muscular.

‘Nesse período de intertemporada, você tem condição de hegemonizar mais a equipe. As vezes os atletas que estão jogando, tem a oportunidade de jogar, mas não tem tanto de treinar. O atleta que estava machucado antes do intervalo, agora tem condições de se reabilitar fisicamente”, afirmou o fisiologista do Sport.

“Outra coisa é que as vezes temos um treino para um grupo e outro para o outro grupo, nesse tempo não, vamos ter um treino mais homogêneo para os dois grupos. Também teremos condições de fazer mais treinamentos preventivos, preparando melhor os atletas para que soframos menos lesões”, disse Inaldo.

O Sport volta a campo no dia 13 de julho, onde enfrenta o Juventude pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida entre lanterna e vice lanterna é de extrema importância para o time rubro-negro, que precisa conquistar sua primeira vitória no campeonato, para iniciar a recuperação na temporada.