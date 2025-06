Hereda valoriza intertemporada no Sport e projeta entrega com o elenco sob o comando de Daniel Paulista

Foco na preparação! O Sport vive dias intensos de reconstrução no CT José de Andrade Médicis em meio a uma das fases mais preocupantes de sua história. Após onze rodadas sem vitórias na Série A do Campeonato Brasileiro, ocupando a lanterna com apenas três pontos conquistados, o clube aposta na parada do calendário,motivada pela disputa do Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Foco na preparação! O Sport vive dias intensos de reconstrução no CT José de Andrade Médicis em meio a uma das fases mais preocupantes de sua história. Após onze rodadas sem vitórias na Série A do Campeonato Brasileiro, ocupando a lanterna com apenas três pontos conquistados, o clube aposta na parada do calendário,motivada pela disputa do Mundial de Clubes nos Estados Unidos.

[SAIBAMAIS]A intertemporada leonina surge como oportunidade para reorganizar o elenco e tentar retomar o caminho das vitórias. Com quase um mês de atividades programadas, o Rubro-Negro iniciou os trabalhos sob o comando de Daniel Paulista, que retorna para sua quarta passagem na Ilha do Retiro.





Entre os jogadores que buscam aproveitar ao máximo esse novo momento, o lateral-direito Hereda participou de coletiva e comentou sobre a semana inicial de treinamentos e destacou o processo de adaptação ao estilo do novo treinador e sua comissão técnica.





"Eu já conheço o Daniel, trabalhei com ele no CRB, sei o jeito de jogar, também da comissão técnica, e é um cara trabalhador. Esta semana tem sido de adaptação, de entender a metodologia de trabalho dele, aprimorar o máximo possível na parte física e mental para chegarmos nos jogos e corresponder bem", afirmou o lateral.

INTERTEMPORADA RUBRO-NEGRA





Além da adaptação ao novo comando, Hereda também reconhece a importância da pausa no calendário para reavaliar o momento vivido pelo Sport. Com um péssimo início de campeonato, ele enxerga o período como chance para ajustes e crescimento do grupo.

"Essa parada, querendo ou não, foi muito boa para nós. Acho que dá tempo pra gente trabalhar, ver aquilo em que a gente precisa melhorar. O que a gente vinha fazendo não era o suficiente, então temos que observar, nos dedicar, dar o máximo, porque não vai ser fácil a caminhada. Mas sabemos da qualidade da nossa equipe e que é possível reverter essa situação com muito trabalho e concentração", analisou.





Hereda também apontou chance de crescimento individual nesse período de foco nos treinamentos. Essa pode ser a chance do jogador se consolidar ainda mais no sistema defensivo leonino. Aos 26 anos, ele conquistou a titularidade da lateral-direita do Sport e agora tenta se firmar como peça-chave da equipe que será comandada por um técnico que conhece o seu futebol.





"Eu pretendo aproveitar da melhor maneira possível, me dedicando muito nos treinos, trabalhando naquilo em que tinha deficiência. É aprimorar a parte física, porque um lateral sobe e desce muitas vezes nos jogos. É chegar aqui no CT e dar o meu melhor para ajudar a equipe", completou.