Fora dos planos do Sport, Matheus Alexandre posta fotos na França

[SAIBAMAIS]Matheus Alexandre custou R$ 9 milhões aos cofres rubro-negros e agora procura um novo destino para seguir a carreira. O Sport anunciou no dia 13 de maio que procuraria um novo time para o atleta e, até aqui, nenhuma negociação foi concretizada.





Confira as fotos publicadas por Matheus Alexandre:





Diante do alto investimento. Matheus Alexandre foi utilizado em 12 partidas na temporada pelo Leão da Ilha, sendo inclusive titular no último jogo antes do anúncio de afastamento, contra o Cruzeiro na Ilha do Retiro.





Um dos alvos de maiores críticas da torcida do Sport, o lateral-direito Matheus Alexandre deixou de fazer parte dos planos da equipe para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série A. Afastado do elenco, o atleta aproveitou para visitar a cidade de Paris, na França, e publicou fotos na sua rede social.