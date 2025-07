Executivo de futebol define perfil de novos reforços do Sport: 'Que venham para suar sangue'

O executivo de futebol do Sport, Thiago Gasparino, comentou sobre os próximos passos do clube no mercado de transferências, reforçando a busca por atletas que tragam mais intensidade física e comprometimento ao elenco. Segundo ele, o momento é de ajustes para equilibrar um grupo que ainda busca se adaptar ao estilo de jogo do técnico António Oliveira, que segue prestigiado pela diretoria.