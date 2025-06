Ex-Sport, atacante Mateus Gonçalves é preso por envolvimento com tráfico de drogas

Jogador de 30 anos foi flagrado como "batedor" em esquema de transporte de maconha no Mato Grosso do Sul

O atacante Mateus Gonçalves Martins, de 30 anos, ex-jogador do Sport, foi preso no último dia 10 de junho por esquema de tráfico de drogas e associação criminosa. Ele foi flagrado com outras três pessoas transportando maconha em Juti, na rodovia MS-156, no Mato Grosso do Sul, região próxima à fronteira entre o Brasil e o Paraguai. O atacante Mateus Gonçalves Martins, de 30 anos, ex-jogador do Sport, foi preso no último dia 10 de junho por esquema de tráfico de drogas e associação criminosa. Ele foi flagrado com outras três pessoas transportando maconha em Juti, na rodovia MS-156, no Mato Grosso do Sul, região próxima à fronteira entre o Brasil e o Paraguai.





[SAIBAMAIS]De acordo com a Polícia Civil, Mateus estava a bordo de um veículo ao lado de Luiz Henrique Pereira. Ambos atuavam como "batedores", função de informar a rota segura de um segundo carro, onde estavam Joice Costa e Moisés Martins, responsáveis por transportar 187,2 quilos de maconha.

Além da droga, a operação apreendeu dois veículos, quatro celulares, dois rádios comunicadores e R$ 1,8 mil em espécie. O casal preso com os entorpecentes confessou participação no crime. Segundo relato à polícia, a droga seria levada até Londrina, no Paraná, como forma de pagamento de uma dívida com traficantes.

Luiz Henrique também confessou a participação no crime e disse que ele e Mateus foram contratados para repassar informações sobre barreiras policiais ao longo do caminho. O valor acordado seria de R$ 2 mil. Já Mateus preferiu permanecer em silêncio durante o interrogatório, mas se identificou como atleta profissional em atividade, afirmando que estaria vinculado ao Goiás.

A declaração, no entanto, foi desmentida pelo clube esmeraldino, que emitiu nota oficial informando que o atleta não faz mais parte do elenco. Segundo a instituição, o jogador teve passagem recente pelo clube em 2024, mas não possui atualmente qualquer vínculo contratual. Até o momento, a defesa de Mateus Gonçalves não emitiu uma resposta. O caso segue em investigação pelas autoridades do Mato Grosso do Sul.

Confira a nota divulgada pelo Goiás:

"O Goiás Esporte Clube esclarece que o atleta Mateus Gonçalves Martins não faz parte do atual elenco do clube, ao contrário do que foi informado em documento policial divulgado nesta terça-feira (18/06). O jogador teve passagem pelo Goiás em 2024, mas não possui, neste momento, qualquer vínculo contratual ou ligação profissional com o clube. Reiteramos nosso compromisso com a transparência e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos".

Carreira de Mateus Gonçalves