Ex-Flamengo e Athletico Paranaense, Sport anuncia Tadashi Hara como novo preparador físico

Mudanças. O Sport confirmou nesta quarta-feira (4) a contratação de Tadashi Hara como novo preparador físico do elenco profissional. O anúncio ocorre em meio a uma série de mudanças no departamento de futebol, como parte do processo de reestruturação interna promovido pelo clube.





[SAIBAMAIS]Tadashi Hara tem formação em Educação Física pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e é pós-graduado em Fisiologia do Exercício pela Universidade Gama Filho. O novo integrante da comissão técnica rubro-negra também possui especializações pela CBF Academy, Conmebol e Barcelona Innovation Hub — instituições de referência no cenário esportivo.





Com ampla experiência na preparação física de atletas de alto rendimento, Hara acumula passagens por clubes de destaque do futebol brasileiro. Entre 2012 e 2022, trabalhou no Athletico Paranaense. Na sequência, integrou a comissão técnica do Flamengo entre 2022 e 2025, antes de acertar sua vinda para o clube pernambucano.





A chegada de Tadashi coincide com recentes movimentações nos bastidores do Sport. Na última segunda-feira (02), o clube confirmou as demissões do coordenador de performance Luiz Fernando e do preparador de goleiros William Castro. As mudanças fazem parte de uma reformulação mais ampla no departamento de futebol, com foco na qualificação da equipe técnica e no aprimoramento da performance do elenco principal.