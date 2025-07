"Era a oportunidade de voltar", diz Daniel Paulista em chegada ao Recife para assumir o Sport

[SAIBAMAIS]Esta será a quarta passagem de Daniel Paulista no comando do Leão. Em duas oportunidades anteriores, ele conseguiu livrar o clube do rebaixamento à Série B. Agora, o desafio é ainda maior. O comandante tem pela frente a missão de tirar o time da incômoda lanterna da Série A, com apenas três pontos somados em 11 rodadas.

Após receber o carinho dos torcedores e trocar algumas palavras com eles, Daniel conversou com a imprensa. Questionado sobre seu retorno ao Rubro-Negro, o técnico demonstrou confiança em ajudar a equipe a reencontrar o caminho das vitórias e reorganizar a casa em meio ao momento delicado vivido pelo clube.





"O desafio a gente sabe que ele é grande, mas em nenhum momento eu penso em não acreditar. Estou muito confiante que nós podemos reverter e vamos trabalhar para isso", comentou Daniel sobre a fase crítica que vive o Sport.

Diante de uma campanha decepcionante no Brasileirão, até aqui a pior na era dos pontos corridos, o treinador foi questionado se este é o maior desafio que enfrenta à frente do Leão.





"É algo novo e por mais que eu conheça o clube, é um novo grupo, uma nova situação, mas vamos tentar melhorar os números da equipe", afirmou.





Daniel Paulista também falou sobre seu retorno ao Sport após cinco anos, explicando os motivos que o levaram a aceitar o convite e projetando o futuro à frente do clube.





"Acho que sempre quando há um convite do Sport, como já aconteceu em outras situações, isso sempre mexeu comigo e acho que isso é claro para todos. Nesse momento da minha carreira, eu entendi que era a oportunidade de voltar. É uma situação difícil hoje, mas tem campeonato pela frente, tem muitos jogos para acontecer e tem um período importante para treinar, conhecer o elenco e ir rodada a rodada tentar reverter essa situação que o clube está", expressou.





"O torcedor me conhece, sabe da maneira como a gente trabalha, como vamos lutar e trabalhar muito, como o Sport sempre foi, para que consiga ser pelo menos competitivo na competição", finalizou.

O novo técnico do Sport, Daniel Paulista, desembarcou no Aeroporto do Recife na noite desta terça-feira (10) e foi recepcionado por torcedores rubro-negros e imprensa que aguardavam sua chegada à capital pernambucana. O treinador será oficialmente apresentado em entrevista coletiva marcada para a manhã desta quarta-feira (11), às 10h50, na sala de imprensa da Ilha do Retiro.