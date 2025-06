Em recomeço no Sport, Daniel Paulista vê "página em branco" para o elenco, incluindo Matheus Alexandre

O técnico Daniel Paulista foi oficialmente apresentado como novo comandante do Sport para a sequência da temporada. Com a responsabilidade de tentar reverter a situação do clube na Série A do Campeonato Brasileiro, o treinador chega como aposta de um "novo ciclo" na Ilha do Retiro. O técnico Daniel Paulista foi oficialmente apresentado como novo comandante do Sport para a sequência da temporada. Com a responsabilidade de tentar reverter a situação do clube na Série A do Campeonato Brasileiro, o treinador chega como aposta de um "novo ciclo" na Ilha do Retiro.





[SAIBAMAIS]Atual lanterna da competição, com apenas três pontos conquistados em onze rodadas e sem saber o que é vencer até aqui, o Sport precisa dar uma resposta à torcida, principalmente pelo elenco de investimentos milionários e que ainda não correspondeu às expectativas.





Em coletiva de apresentação, Daniel fez questão de destacar que, independentemente do valor investido em contratações, todos os atletas terão a mesma oportunidade neste novo momento do clube.

"Acho que, nesse momento, é uma página em branco para todos os atletas, independente se houve investimento ou não. Mas se for um ativo do clube, está com contrato, todos vão ser trabalhados da mesma forma e, dentro dos treinamentos, vão ganhar sua condição de jogo ou não. Há sempre uma expectativa por causa do investimento em alguns atletas, mas eu, como treinador, vou trabalhar todos da mesma forma", afirmou.

CASO MATHEUS ALEXANDRE

Um caso que chama atenção no atual elenco leonino é o do lateral-direito Matheus Alexandre, contratado por R$ 9 milhões, e que vinha fora dos planos da diretoria, que buscava uma equipe para emprestá-lo. Sua última atuação foi na goleada sofrida por 4 a 0 para o Cruzeiro, na estreia de António Oliveira, quando começou como titular.

Daniel Paulista, perguntado sobre a situação do atleta, sugeriu a reintegração de Matheus na próxima sexta-feira (13), quando os jogadores se reapresentam após recesso.

"O Matheus Alexandre faz parte do clube, é um ativo e vai estar trabalhando como os outros atletas em busca de seu espaço como todos os outros. Será avaliado diariamente e estimulado para que possa evoluir. Temos grandes jogadores dentro do nosso elenco e nós não podemos chegar e ir descartando", disse o treinador.

ESTRANGEIROS DO ELENCO

Daniel Paulista também respondeu sobre a oportunidade de comandar atletas estrangeiros, que chegaram com status de grandes reforços, nesse atual elenco do Sport. O treiandor foi direto e afirmou que o tratamento será igual para todos, independentemente da nacionalidade.





"Eu vejo isso com naturalidade. No Remo, eu tinha dois estrangeiros, um paraguaio e um argentino, e a relação é de transparência e aberta como com qualquer jogador brasileiro. Não tem tratamento diferente, vai ser igual para todos, onde dentro de campo esses atletas vão ter que se dedicar na busca por espaço", explicou.