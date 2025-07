Em primeiras palavras como novo técnico do Sport, Daniel Paulista destaca satisfação e motivação para o novo desafio

[SAIBAMAIS]O treinador não escondeu o caminho longo que terá pela frente na sua quarta passagem pela Ilha do Retiro. Apesar do momento, Daniel Paulista também ressaltou esperanças para mais um desfecho positivo comandado a equipe.





“Estou aqui para mostrar a alegria que estou, a satisfação que mais uma vez poder estar vestindo a camisa rubro-negra no comando técnico da equipe. Equipe onde nós construímos histórias inesquecíveis juntos e mais uma vez estamos aqui para escrever essa trajetória”, iniciou o treinador.





“Uma trajetória que temos inúmeros obstáculos pela frente, desafios enormes, mas que já provamos que juntos podemos superar qualquer desafio. Contamos com a ajuda, a presença e o apoio de todos nessa caminhada longa que teremos pela frente, mas podemos escrever novamente uma história vitoriosa no nosso clube”, completou.

Saudações rubro-negras, Professor! Tem recado de Daniel Paulista para a torcida. Vamos juntos nesta caminhada! %u2764%uFE0F%u200D%uD83D%uDD25 pic.twitter.com/yyATAWCiOY %u2014 Sport Club do Recife (@sportrecife) June 7, 2025

Daniel Paulista chega ao Sport com a missão de salvar o clube do rebaixamento para a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro. O Leão da Ilha está afundado na lanterna da Série A, com apenas 3 pontos após 11 rodadas.





Anunciado como novo técnico do Sport no último sábado (7), Daniel Paulista aproveitou para falar pela primeira vez como o novo comandante leonino. Em vídeo divulgado pelo Sport nas redes sociais, Daniel destacou a satisfação de estar novamente comandando a equipe rubro-negra e a motivação para o novo desafio.