Definidos os confrontos das quartas de final da Copa do Nordeste; veja jogos

Após a realização da última rodada do Grupo B neste sábado (07), foram definidos os confrontos das quartas de final da Copa do Nordeste. As datas das partidas devem ser confirmadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na próxima semana. Serão jogos únicos, na casa do melhor classificado na 1ª fase.





[SAIBAMAIS]Segundo colocado no Grupo A, o Sport recebe o Ceará na Ilha do Retiro. O Vozão ficou em terceiro lugar no Grupo B ao vencer o Sampaio Corrêa por 2 a 1, de virada, no Castelão, em São Luís (MA). No mesmo lado da chave, se enfrentam Bahia x Fortaleza, dois times que também estão na Série A do Campeonato Brasileiro, assim como o Sport. O clássico entre os dois tricolores será na Fonte Nova.

Saudações rubro-negras, Professor! Tem recado de Daniel Paulista para a torcida. Vamos juntos nesta caminhada! %u2764%uFE0F%u200D%uD83D%uDD25 pic.twitter.com/yyATAWCiOY %u2014 Sport Club do Recife (@sportrecife) June 7, 2025





Do outro lado do chaveamento, o Vitória, líder do Grupo A, vai duelar no Barradão contra o Confiança, que ficou no 0 a 0 com a Juazeirense neste sábado (7). E fechando os confrontos, o CSA vai receber no Rei Pelé, em Maceió (AL) o Ferroviário. O time alagoano está na Série C e o Ferrim na Série D Nacional.

Jogos das quartas de final da Copa do Nordeste





Vitória x Confiança

Sport x Ceará

Bahia x Fortaleza

CSA x Ferroviário