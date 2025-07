Daniel Paulista terá série de desafios com o Sport em busca de uma retomada na temporada

Oficializado como o novo técnico do Sport, Daniel Paulista inicia nesta terça-feira (11) sua quarta passagem pelo Sport, novamente com a difícil missão de livrar o Leão do rebaixamento. A situação atual, porém, é a mais delicada que o treinador de 43 anos já enfrentou na Ilha do Retiro. o Rubro-Negro é lanterna da Série A do Brasileirão, com apenas três pontos conquistados em 11 rodadas e ainda sem saber o que é vencer na competição. Oficializado como o novo técnico do Sport, Daniel Paulista inicia nesta terça-feira (11) sua quarta passagem pelo Sport, novamente com a difícil missão de livrar o Leão do rebaixamento. A situação atual, porém, é a mais delicada que o treinador de 43 anos já enfrentou na Ilha do Retiro. o Rubro-Negro é lanterna da Série A do Brasileirão, com apenas três pontos conquistados em 11 rodadas e ainda sem saber o que é vencer na competição.





Além da má fase dentro de campo, Daniel chega em um momento turbulento nos bastidores. O Sport vive um cenário de reformulação na gestão de futebol, enquanto o elenco passa por ajustes. Jogadores que não fazem parte dos planos do Rubro-Negro para a sequência da temporada estão buscando novos destinos, e o clube segue no mercado em busca de reforços considerados "pontuais" para tentar virar a chave.

Daniel terá também papel ativo nas decisões do departamento de futebol sobre novas contratações, buscando nomes que encaixem em seu estilo de jogo. A intertemporada que o clube tem pela frente será crucial para o novo treinador.





A BRIGA CONTRA O REBAIXAMENTO

Daniel Paulista conhece bem o peso das cores rubro-negras e já salvou o clube da queda duas vezes, em 2016 e 2017. Agora, terá 27 rodadas pela Série A, diante de um cenário de desconfiança generalizada. A torcida, que não vive o melhor sonho com o elenco nos últimos meses, não demonstra mais paciência após os péssimos trabalhos de Pepa e António Oliveira.





Recuperar essa conexão entre arquibancada e time será um dos grandes desafios do treinador, mesmo tendo marcado seu nome na história rubro-negra. Daniel também terá que lidar com a instabilidade tática e emocional de um grupo que, apesar do investimento milionário de quase R$ 60 milhões no início da temporada, ainda não mostrou um jogo competitivo na elite do futebol brasileiro.





ELENCO APAGADO

Outro ponto crítico da missão é resgatar o futebol de nomes que chegaram com expectativa e até aqui não corresponderam. Casos como os de Sérgio Oliveira, Carlos Alberto e Gonçalo Paciência, que ainda não se firmaram, são prioridades. Além disso, atletas como Rodrigo Atencio, Fabrício Domínguez e Romarinho buscam retomar espaço.

Outro caso curioso é do zagueiro Rafael Thyere, um dos líderes do grupo. Mesmo voltando a ser relacionado, após superar dois meses de tratamento médico, o zagueiro não entrou em campo recentemente e ainda busca fazer a estreia na temporada. Daniel Paulista terá que avaliar a situação do defensor, que pode ser peça fundamental em uma reviravolta rubro-negra em 2025.





COPA DO NORDESTE PELA FRENTE

Apesar do caos na Série A, o Sport ainda está vivo na Copa do Nordeste e sonha com um título que não conquista desde 2014, também batendo na trave nos últimos anos. Nas quartas de final, o Leão enfrenta o Ceará, um adversário direto no Campeonato Brasileiro e que já bateu o time leonino em 2025. Uma boa campanha no regional pode ser o combustível necessário para recuperar a moral do elenco.