Daniel Paulista pede desligamento do Remo e será o novo técnico do Sport

O Sport está contratando o técnico Daniel Paulista, de 43 anos, que estava no comando do Remo, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Velho conhecido da torcida rubro-negra, Daniel está retornando à Ilha do Retiro. O Sport pagará a multa contratual ao clube paraense, que confirmou a saída do treinador. O acerto deve ser oficializado em breve pelo clube pernambucano.

[SAIBAMAIS]Esta será a quarta passagem de Daniel Paulista à frente da equipe principal do Leão. Quando auxiliar técnico, livrou o Sport do rebaixamento à Série B nas edições de 2016 e 2017 do Campeonato Brasileiro. Em 2020, já como treinador efetivo, comandou o time em 17 partidas. Essa foi sua última passagem à beira do campo pelo clube.

Além da trajetória como treinador, Daniel também marcou seu nome na história do Sport como jogador. O ex-volante foi campeão da Copa do Brasil em 2008, participando de uma das conquistas mais expressivas da história do clube.

A diretoria rubro-negra realizou entrevistas nos últimos dois dias e avaliações baseadas no perfil desejado diante do atual momento de crise na Série A, onde o clube ocupa a lanterna da competição, processo semelhante ao adotado na contratação de António Oliveira. A análise levou em conta, ainda, as características do elenco formado durante a comissão técnica sob comando de Pepa.

Com o Sport passando por uma intertemporada que pode ser crucial quanto ao futuro da equipe na elite do futebol brasileiro, o presidente Yuri Romão havia acelerado a busca do novo treinador. Além de Daniel Paulista, o nome de Jair Ventura, também com passagem pelo Sport, esteve como opção do clube. Na última quinta-feira (5), o mandatário confirmou que quatro nomes estavam no radar do Rubro-Negro.