Daniel Paulista completa uma semana de treinos no Sport com mudanças e melhora no ambiente

Completando uma semana de treinamentos à frente do Sport nesta sexta-feira (19), o técnico Daniel Paulista já começa a dar sinais de sua marca no clube rubro-negro. Em meio a uma intertemporada fundamental para o Leão, o novo comandante trabalha na base do entusiasmo para reconstruir não só o futebol da equipe na Série A, mas também o ambiente dentro do clube. Completando uma semana de treinamentos à frente do Sport nesta sexta-feira (19), o técnico Daniel Paulista já começa a dar sinais de sua marca no clube rubro-negro. Em meio a uma intertemporada fundamental para o Leão, o novo comandante trabalha na base do entusiasmo para reconstruir não só o futebol da equipe na Série A, mas também o ambiente dentro do clube.





[SAIBAMAIS]Uma das novidades foi a realização de dois treinos abertos à imprensa, algo que não acontecia nas gestões anteriores dos técnicos portugueses Pepa e António Oliveira. A medida chamou muito a atenção, lembrando que é a quarta passagem de Daniel como treinador do Sport

"É um prazer voltar ao clube. Isso não é um recomeço, estou voltando para casa, para um lugar onde me sinto muito bem. Temos ainda 27 jogos pela frente. Temos tempo para treinar e preparar a equipe com o DNA do Sport, que representa o torcedor dentro de campo. O resultado a gente nem sempre consegue controlar, mas a identidade precisa estar presente", disse o técnico em coletiva de apresentação.





E se o Sport vive uma crise técnica, na lanterna da Série A e ainda sem vencer após 11 rodadas, a aposta da diretoria foi em um nome da casa, que conhece os atalhos da Ilha do Retiro e já mostrou que pretende mexer com tudo, do campo à relação com o elenco.





Mudança no ambiente

Um dos primeiros sinais da nova era foi o retorno dos treinos abertos à imprensa, algo que não acontecia nas gestões anteriores dos técnicos portugueses Pepa e António Oliveira. Já na primeira semana de trabalho do treinador, foram dois dias de atividades liberadas com a presença da imprensa. A medida simboliza um novo momento de transparência e proximidade, tanto com a torcida quanto com a imprensa, além de mostrar confiança no trabalho que está sendo feito internamente.





A rotina no CT também mudou. O técnico fez questão de conhecer seus atletas de forma próxima. Daniel Paulista, inclusive, já conversou individualmente com alguns membros do elenco, buscando extrair o melhor de cada peça e compreender o momento de cada jogador.

"Ele me ligou. Particularmente, não vou entrar em detalhes, mas não foi nada demais. Não sei se foi só comigo ou com outros jogadores também. Ele é um grande treinador, e eu comentei que o nome dele já vinha sendo falado desde o ano passado. Fico feliz em poder trabalhar com ele e disse que pode contar comigo para o que der e vier, porque o Sport é sempre o mais importante. Essa foi a mensagem que ele quis me passar também", afirmou o meia Lucas Lima, um dos líderes do elenco.





Ajustes táticos e retomada de atletas

Mesmo sem reforços confirmados neste primeiro momento, Daniel Paulista já indicou mudanças táticas. Um dos principais pontos deve ser o retorno ao sistema com quatro defensores, abandonando a linha de três zagueiros que vinha sendo utilizada sem sucesso nas últimas rodadas.





Além disso, o treinador promoveu a reintegração de Matheus Alexandre, lateral-direito que estava fora dos planos recentes e que foi alvo de críticas da torcida por conta do alto investimento de R$ 9 milhões.

"Acho que cada treinador tem seu estilo, tanto na questão da conversa com o atleta quanto no modelo de jogo. Estamos conhecendo o Daniel agora, mas ele e a comissão parecem ser muito tranquilos em relação aos jogadores. A gestão do grupo parece ser boa, mas cada um tem seu estilo de conduzir o grupo e os treinamentos, então acho que é uma questão individual", explicou o atacante Chrystian Barletta, que vem passando pelos primeiros contatos com o novo treinador.





De olho no futuro da equipe

Com a Série A paralisada por conta do Mundial de Clubes, o Sport tem agora o primeiro foco: o confronto contra o Ceará, no dia 9 de julho, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O jogo é visto como uma oportunidade para o Leão reencontrar o caminho das vitórias e engatar uma sequência positiva nesta temporada turbulenta.