Daniel Paulista assume o Sport novamente e tenta evitar mais uma queda na Série A

Por Lucas Valle e Gabriel Farias

O Sport fechou a contratação do técnico Daniel Paulista na última sexta-feira (06) para a sequência na Série A do Brasileirão. O comandante de 43 anos volta ao Leão para novamente brigar contra o rebaixamento, porém, em uma situação muito pior que nas anteriores. A equipe está na lanterna do campeonato, com apenas três pontos em 11 rodadas.





Daniel Paulista chega para sua quarta passagem no comando do Leão. A primeira vez que salvou o Sport da queda para a Série B foi em 2016, quando assumiu nas partidas finais e conseguiu levar o time à Copa Sul-Americana. Logo após, retornou ao cargo de auxiliar e, novamente, assumiu como técnico nas últimas partidas do Brasileirão de 2017, deixando o Leão na primeira divisão, na 15ª colocação. A terceira passagem pelo clube foi em 2020, quando, após apenas cinco jogos na Série A, foi substituído por Jair Ventura.





MOMENTO ATUAL

Nesta nova passagem, Daniel terá um desafio maior do que nas anteriores. Enquanto nas outras ocasiões ele assumiu o time com menos jogos pela frente, agora terá 27 rodadas à frente do time rubro-negro, que se encontra em uma situação crítica: oito derrotas, três empates e nenhuma vitória somada. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Sport atualmente tem 80% de chances de rebaixamento.