Com Daniel Paulista no comando, Sport tem novos profissionais na comissão técnica

Em meio à intertemporada e fazendo ajustes visando o segundo semestre da temporada, o Sport anunciou a chegada de novos profissionais que passam a integrar a comissão técnica comandada por Daniel Paulista, nome conhecido da torcida rubro-negra e bancado pela diretoria para conduzir a virada de chave do clube na Série A do Campeonato Brasileiro.

Já no dia a dia do elenco leonino no CT José de Andrade Médicis, estão o auxiliar técnico Eudes Pedro, o preparador físico Rodolfo Mancha e o preparador de goleiros Douglas Neso. A missão dos profissionais é contribuir por uma recuperação urgente do lanterna Sport, que possui apenas três pontos na elite do futebol brasileiro, e sonha com uma bela campanha no mata-mata da Copa do Nordeste.

O Sport voltou aos treinamentos com bola na última segunda-feira (16), iniciando de vez uma preparação que será determinante para corrigir erros cometidos desde o início da temporada e alinhar o time ao esquema de jogo que o novo treinador deseja colocar no elenco que tem em mãos.

EUDES PEDRO - AUXILIAR TÉCNICO

Natural de Pernambuco, Eudes Pedro acumula passagens por equipes como Santos, Palmeiras, Atlético-MG, Remo, Tombense e CRB.

RODOLFO MANCHA - PREPARADOR FÍSICO

No departamento de preparação física, quem assume a liderança é Rodolfo Mancha, profissional que traz no currículo trabalhos por Confiança, Remo e CRB. Ele será responsável pelo processo de recondicionamento do elenco durante a pausa da Série A no calendário.

DOUGLAS NESO - PREPARADOR DE GOLEIROS

Nas atividades com os goleiros do Sport, o reforço é Douglas Neso, que já passou por Juventude, Ferroviária-SP, Athletico Paranaense e Operário-PR.

SAÍDA DO PREPARADOR FÍSICO TADASHI HARA

A reformulação na comissão técnica acontece também com a saída do preparador físico Tadashi Hara, que optou por aceitar uma proposta do futebol árabe. Segundo o clube, todos os custos relacionados à sua chegada ao Recife serão reembolsados pelo próprio profissional.

Tadashi havia sido anunciado como novo preparador físico do Sport no dia 4 de junho, mesma data em que o Leão da Ilha também comunicou a saída de António Oliveira do comando técnico do clube.