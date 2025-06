Colunista do Diario de Pernambuco, Beto Lago, lança segunda edição do livro 'Sport, Uma Razão Para Viver'

Nesta terça-feira (17), às 18h, o jornalista e colunista do Diario de Pernambuco, Beto Lago, lança a segunda edição do livro "Sport, Uma Razão Para Viver”, no Boi & Brasa Churrascaria, que fica localizado na Ilha do Retiro. A obra é considerada uma das mais completas já produzidas sobre o time rubro-negro, e chega ao público no ano de comemoração dos 120 anos de história do Sport.

Diferente da primeira edição, a nova versão é dividida em dois volumes, com mais de 500 páginas, que são entregues em uma caixa especial e vai acompanhada de um pôster exclusivo. O conteúdo foi ampliado com novas fotos, informações e estatísticas detalhadas sobre a trajetória do Leão da Ilha.

O primeiro volume cobre os principais momentos do clube desde sua fundação em 1905 até o título estadual de 2025, com destaque para as conquistas do Campeonato Brasileiro de 1987 e da Copa do Brasil de 2008. Já o segundo volume traz dados e curiosidades para os torcedores rubro-negros, como as fichas técnicas de jogos históricos, histórias de ídolos e treinadores, além de uma lista completa com todas as partidas disputadas pelo clube ao longo de sua história.

“Sou de uma família que torce pelo Sport. Cresci vibrando pelo time e, após me tornar jornalista, via a necessidade de criar uma obra mais completa sobre a história do clube. Documentar a trajetória do Sport Club do Recife não é uma tarefa simples, mas fazia-se essencial que esta nova edição refletisse o olhar de muitos, repleta de amor e paixão”, comentou o jornalista Beto Lago.





A nova edição do livro é um relato ainda mais apaixonado e inesquecível da história do Sport Club do Recife, onde Beto Lago, eterniza memórias e cria novas conexões entre o clube e sua apaixonada torcida. A pré-venda do livro já está disponível e os interessados podem adquirir a obra entrando em contato com o autor pelo e-mail: [email protected]