"Chego com sentimento de bandeira branca", diz Daniel Paulista ao mirar conexão entre elenco e torcida no Sport

Lanterna da Série A, o Sport contratou Daniel Paulista mirando uma reviravolta na temporada, em meio a uma das fases mais críticas de sua história recente. Identificado com o clube após marcar seu nome tanto dentro de campo quanto na área técnica, o novo treinador leonino assume o comando da equipe com a missão de resgatar não apenas o caminho das vitórias, mas também reconstruir a conexão entre jogadores e torcida. Lanterna da Série A, o Sport contratou Daniel Paulista mirando uma reviravolta na temporada, em meio a uma das fases mais críticas de sua história recente. Identificado com o clube após marcar seu nome tanto dentro de campo quanto na área técnica, o novo treinador leonino assume o comando da equipe com a missão de resgatar não apenas o caminho das vitórias, mas também reconstruir a conexão entre jogadores e torcida.





[SAIBAMAIS]Apresentado oficialmente nesta quarta-feira (11), em coletiva de imprensa, o treinador revelou o que espera encontrar daqui para frente na Ilha do Retiro.

"Estou chegando para abraçar os atletas, dar a eles a tranquilidade que precisam para trabalhar e se desenvolver, e colocar o potencial em prática. Vou lutar, porque não vai ser fácil. A partir desse momento, o torcedor vai reconhecer aquilo que vai ver dentro do campo e virá junto. Eu chego com esse sentimento de uma bandeira branca, de que uma nova história vai ser reconstruída, um novo trabalho vai ser iniciado, cheio de confiança, cheio de raça e gana para fazer diferente do que vinha acontecendo", expressou Daniel.





Essa reconstrução rubro-negra vai exigir também o comprometimento dos atletas, ressalta o treinador, que conhece bem a torcida do Sport: "Agora os jogadores também precisam estar nesse espírito. Porque nós, juntos, com o apoio do torcedor, que vai estar na arquibancada, porque eu não vou pedir isso, o torcedor sempre esteve lá, essa conexão é a que precisamos restabelecer. Porque o Sport, nos melhores momentos, sempre esteve conectado com o torcedor."





"Tenho uma ligação com o clube e com a cidade. Meus filhos são pernambucanos, me sinto bem aqui. E o Sport só teve sucesso e grandes momentos onde ele teve a atmosfera da Ilha do Retiro de volta. E vamos encontrar, talvez não no meu tempo, mas vamos encontrar", finalizou.