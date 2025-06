CBF divulga data de Sport x Ceará e dos outros jogos das quartas de final da Copa do Nordeste

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta sexta-feira (13), a tabela detalhada das quartas de final da Copa do Nordeste. O Sport terá pela frente o Ceará, em jogo marcado para o dia 9 de julho, uma quarta-feira, às 21h30, na Ilha do Retiro. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta sexta-feira (13), a tabela detalhada das quartas de final da Copa do Nordeste. O Sport terá pela frente o Ceará, em jogo marcado para o dia 9 de julho, uma quarta-feira, às 21h30, na Ilha do Retiro.





A partida será realizada em jogo único, conforme o regulamento da competição nesta fase. O mando de campo foi definido com base no desempenho das equipes na fase de grupos e, por isso, o Rubro-Negro jogará em casa diante do Vozão.





As quartas de final da Copa do Nordeste serão disputadas antes da volta da Série A do Campeonato Brasileiro, que está paralisado por conta do Mundial de Clubes da FIFA. O vencedor do confronto entre Sport e Ceará avançará para enfrentar quem sair vitorioso da partida entre Bahia e Fortaleza.

PREMIAÇÃO

Pela classificação às quartas, cada clube recebe uma premiação de R$ 550 mil. Quem garantir vaga na semifinal embolsa R$ 770 mil, enquanto o grande campeão fatura R$ 2,2 milhões.

Confira o detalhamento dos confrontos das quartas de final da Copa do Nordeste:

Vitória x Confiança (8 de julho, às 21h30, no Barradão-BA)

CSA x Ferroviário (9 de julho, às 19h, no Rei Pelé-AL)

Sport x Ceará (9 de julho, às 21h30, na Ilha do Retiro-PE)

Bahia x Fortaleza (9 de julho, às 21h30, na Fonte Nova-BA)